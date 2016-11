Studie: Mitarbeitern fehlt das Wissen, um mit "digitaler Revolution" zu starten

(ots) - Jedes dritte Unternehmen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz sieht fachliche Aus- und

Weiterbildungslücken als Stolperstein, um mit der digitalen Agenda im

eigenen Hause zu starten. Das fehlende Know-how der Mitarbeiter ist

neben offenen Finanzierungsfragen die größte Baustelle der digitalen

Transformation in der DACH-Region. Das sind Ergebnisse der

Drei-Länder-Studie "Digitale Agenda 2020" von CSC (NYSE: CSC). Dazu

wurden 500 Unternehmensentscheider in Deutschland, Österreich und der

Schweiz im Juni 2016 befragt (zweite Auflage).



Zwei Drittel der Manager wollen in die Aus- und Weiterbildung der

eigenen Mitarbeiter investieren. Ziel ist, mit dem Know-how im

eigenen Haus die digitale Agenda zügig in die Praxis umzusetzen.

Aufgeschlüsselt nach Branchen sehen hier die Telekom- und IT-Firmen

(76 Prozent), die Industrie (75 Prozent), der Handel (78 Prozent) und

das private Gesundheitswesen (76 Prozent) gleichermaßen akuten

Handlungsbedarf. Echten Mehrwert von der Ausbildung der Mitarbeiter

versprechen sich die Firmen dabei nicht nur für digitale Projekte im

eigenen Unternehmen sondern auch für den künftigen Kundenkontakt (77

Prozent).



Rund 60 Prozent der DACH-Unternehmen beurteilen die strategische

Planung der digitalen Agenda jedoch als eine sehr facettenreiche

Aufgabe, für die es eine Vielzahl von Kompetenzen braucht, die im

eigenen Unternehmen wirtschaftlich nicht abzubilden sind. Wenn es vor

diesem Hintergrund um die Zusammenarbeit mit spezialisierten

Dienstleistern geht, sehen sich die Manager bei

Digitalisierungsvorhaben recht gut aufgestellt. Nur knapp jedem

Fünften fehlen hauseigene Ansprechpartner als Schnittstelle, um mit

externen Partnern zusammenzuarbeiten. Eine Ausnahme bildet allerdings

die Lage in Österreich. Hier bemängelt rund jeder dritte Manager,

dass Mitarbeiter für externe Kooperationen fehlen.





"Das Tempo des digitalen Wettbewerbs in Deutschland, Österreich

und der Schweiz fordert eine konsequente Umsetzung der digitalen

Agenda in den Unternehmen", sagt Claus Schünemann, Vorsitzender der

Geschäftsführung von CSC in Deutschland. "Wie die Praxis zeigt,

braucht es dabei ein enges Zusammenspiel von interner und externer

Kompetenz, um die digitalen Chancen für das eigene Geschäftsmodell

zügig zu erschließen."



CSC-Studie "Digitale Agenda 2020"



Die CSC-Studie "Digitale Agenda 2020" wurde im Juni 2016 in

Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt. Die

Nettostichprobe beträgt 500 Interviews in der DACH-Region - davon 300

in Deutschland, 100 in Österreich und 100 in der Schweiz. Schwerpunkt

der Teilnehmer waren Entscheidungsträger aus Unternehmen mit 50 oder

mehr Mitarbeitern. Die Kernbranchen der Umfrage sind

Industrieunternehmen, Finanzen, Handel, Gesundheitswesen und IT.



WEB-LINK: http://tinyurl.com/zpj8fw8



Über CSC



CSC (NYSE: CSC) begleitet Kunden auf ihrem Weg in die digitale

Transformation. Das Unternehmen bietet innovative

Next-Generation-IT-Dienstleistungen und -Lösungen sowie umfassende

Branchenexpertise, globale Reichweite, Technologie-Unabhängigkeit und

ein weitreichendes Partner-Netzwerk. CSC unterstützt führende

Organisationen aus der Privatwirtschaft sowie dem internationalen

öffentlichen Sektor auf der ganzen Welt. CSC gehört zu den

Fortune-500-Unternehmen und zählt als einer der besten "Corporate

Citizens". Weitere Informationen finden Sie auf der CSC-Website unter

www.csc.com/de und im CSC-Blog www.21stcenturyit.de.







Original-Content von: CSC, übermittelt durch news aktuell



