Auf historischen Wegen: Reuthers besucht nun bei jeder Schottland Motorradreise auch das Davidson Cottage

Davidson Cottage, Schottland

(firmenpresse) - Schottland im Sattel einer Harley-Davidson, einer BMW oder einem anderen Motorrad zu erleben ist ein Event. Doch dabei noch das legendäre Davidson Cottage zu besuchen, ist ein Ausflug in die Vergangenheit. Grund genug für das Reuthers Team einen Besuch im Davidson Cottage in alle Motorradtouren durch Schottland zu integrieren.

Was die Besucher erwartet? Ein Besuch in der Zeit, als William C. Davidson in Schottland lebte. Nach seiner Auswanderung in die USA eröffnete er dort die erste Harley-Davidson Werkstatt in Milwaukee, die heute als "The Shed" bekannt ist. Nur seine frühe Kindheit erlebte der Ur-Vater der ersten Harley-Davidson Werkstatt in Schottland. 1857 verließ er im Alter von zehn Jahren mit seinen Eltern und seinen Geschwistern das arme Land - und erschuf als Erwachsener ein Stück Harley-Davidson Kulturgeschichte in seiner neuen Heimat.

Der Besuch des Davidson Cottages ist für jeden Motorradfahrer ein Muss - und bei Reuthers ist ein Abstecher in die berühmt gewordene Hütte nun fester Bestandteil der Motorradtouren durch Schottland. Das Cottage, das in Aberlemno in der Grafschaft Angus steht, wurde detailgetreu und liebevoll wieder hergestellt > Video Schottland

Die Ruine von 2008 kann nun besucht werden

Im Jahr 2008 fanden drei Harley-Davidson Enthusiasten das alte Davidson Cottage. Die Hütte war nur noch eine Ruine und sollte eigentlich Platz für ein Bauprojekt machen. Das konnten die drei Harley-Davidson Enthusiasten verhindern. Sie kauften die Hütte und restaurierten sie - und zwar hingegen der Wünsche derer, die ungeachtet der Davidson-Geschichte die Hütte hätten abreißen lassen wollen. Im Juli 2012 wurde die Hütte eröffnet - was viele Harley-Davidson Biker wahrlich zelebrierten. Heute ist ein Besuch des Davidson Cottage, das auch als Netherton Cottage bekannt ist, fester Bestandteil der Reuthers Motorradreisen durch Schottland und reiht sich neben andere schottische Highlights wie Loch Ness und Co.

Die REUTHER-ENTERTAINMENTS GmbH + Co. KG mit der Marke Reuthers ist eine weltweit tätige Dienstleistungs-Gruppe im Bereich Unterhaltung, Freizeit und Reisen mit Niederlassungen in Deutschland, den USA, Neuseeland sowie weltweiten Repräsentanten. Seit der Gründung im Jahr 1987 kümmert sich ein Team von Spezialisten mit viel Liebe zum Detail um die Wünsche der Kunden.

