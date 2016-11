Exzellente Award-Atmosphäre

Location Award 2016 im WECC in Berlin

Atmosphäre in den imposanten Sälen des WECC in Berlin

(firmenpresse) - Am Abend des 17. Oktober wurde der Location Award vor über 500 geladenen Gästen und namhaften Vertretern der Eventbranche verliehen. Herausragende Veranstaltungsorte Deutschlands erhielten in fünf Kategorien eine Auszeichnung, die branchenweit als Gütesiegel für Top-Eventlocations gilt. Mit der siebten Preisverleihung im WECC ist der Location Award erneut nach Berlin gekommen.



Um die Vielfalt deutscher Veranstaltungsorte darzustellen, wandert der Location Award jährlich durch die Bundesrepublik. Nach der Premiere in 2010 und der letztjährigen Preisverleihung holte das Fiylo-Team um Initiator Frank Lienert den Award erneut nach Berlin – ins Westhafen Event & Convention Center, kurz WECC. Als einer der Gründungspartner verlieh Party Rent den großzügig geschnittenen, wandelbaren Räumlichkeiten eine exzellente Award-Atmosphäre. Mit dem Algarve Tisch Bambus, About a Chair sowie dem passenden Barhocker About a Stool wurde der charakteristische Industriecharme der ehemaligen Lagerhalle betont. Mit dem modularen Tischsystem mit seinen unterschiedlichen Tischlängen und –höhen, den extravaganten Tischen Kranich, dem unverwechselbaren Stool One und gemütlichen Lounge-Areas wurde eine locker-legere Kulisse geboten, um sich nach der Preisverleihung auszutauschen und die Branche zu feiern.







Die Party Rent Group ist ein europaweit agierender Eventausstatter mit 23 Standorten und mehr als 700 Mitarbeitern in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Skandinavien. Seit über 20 Jahren setzt die Gruppe ganzheitliche Ausstattungskonzepte für Veranstaltungen jeglicher Art und Größe um. Der Anspruch dabei: die perfekte Atmosphäre.

Party Rent Group

Party Rent Group

Unternehmenskommunikation

Herr Christoph Bovenkerk

Am Busskolk 16-22

46395 Bocholt

Tel: 02871/2481156

christoph.bovenkerk(at)partyrent.com



