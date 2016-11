Schon das Dritte Buch der Legende im Personenschutz Horst Pomplun wurde bei der Buchmesse in Berlin vorgestellt

Der VIP Personenschützer Horst Pomplun

(firmenpresse) - Wie erwartet schlug auch Band III des bekannten VIP

Personenschützer Horst Pomplun - Mein Leben als Personenschützer - Spione im Land der schönen Fjorde, um in seiner Sprache zu sprechen, wie eine Bombe ein.

Was nicht nur bei der gestrigen Eröffnung und ersten Lesung am Stand 17 bestätigt wurde. Viele Bodyguards, (er hatte ja in der ersten Schule Deutschlands tausende davon ausgebildet), besuchten ihn beim Messestand, um einige der ersten Exemplare zu erhaschen. Besonders überrascht war er wieder, dass auch die Damenwelt selbst bei den Vorreservierungen die Männer "abgehangen" hatten.

"Dazu haben bestimmt nicht nur die erotischen Erzählungen beigetragen", meinte er spitzbübisch. Alles in allem jetzt nicht nur zur Vorweihnachtszeit eine gute Möglichkeit als Geschenk oder auch, wenn man sich selbst etwas Schönes gönnen und entspannen möchte. Auch heute wird er persönlich am Stand um seine Bücher zu signieren.

Mein Leben als Personenschützer - Spione im Land der schönen Fjorde

320 Seiten, Farbillustrationen, Taschenbuch ISBN: 9783981396188,

wo es nicht weniger hoch hergeht: Erpressung, Spionage, Geiselnahme, um nur einiges zu nennen.

Unser Tipp: Spannung pur erwartet Sie. Nicht nur für Sie, auch als Geschenk, vielleicht sogar zu Weihnachten. Wäre doch eine tolle Idee, oder?

Und wenn es Ihnen nicht zusagt, Sie kennen doch sicher jemanden den sie nicht leiden können, wäre doch dann wenigstens für den ein gutes Geschenk um ihm eins auszuwischen. Last not least: Die Älteren kennen es bestimmt noch, zerteilen auf eine Strippe aufziehen und dann im Klo anhängen. Also eine totale Fehlinvestition kann das Buch nicht sein.

VTP-VERLAG-BERLIN

www.vtp-verlag-berlin.de Mail info(at)vtp-verlag-berlin.de

320 Seite, Taschenbuchausgabe ISBN 9783981739688





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ipsta.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

x

Dies ist eine Pressemitteilung von

VTP Verlag Berlin

PresseKontakt / Agentur:

Presseagentur

Klaus Wenk

Alleestr. 4

14469 Potsdam

Floridanien(at)yahoo.de

0331 240 688

http://www.ipsta.eu



Datum: 22.11.2016 - 09:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1427285

Anzahl Zeichen: 2093

Kontakt-Informationen:

Firma: VTP Verlag Berlin

Ansprechpartner: Klaus Wenk

Stadt: Potsdam

Telefon: 0331 240 688





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung