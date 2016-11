Partnervermittlung: Qualität hat ihren Preis

Eine diskrete, seriöse und professionelle Beratung in der Partnervermittlung kann nicht kostenlos arbeiten. Zumal ein faires Honorar auch Sicherheit gibt, heißt es bei der Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de).

PV-Exklusiv ist eine in Deutschland,Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung.

(firmenpresse) - Qualität hat ihren Preis: Das gilt für (fast) alles im Leben, und viele Menschen kennen das Satz "Was nichts kostet, ist auch nichts". Das gilt auch in der Partnervermittlung. "Wer auf einen Vermittler setzen möchte, der diskret, seriös und professionell berät, der sich Zeit nimmt, persönliche Gespräch führt und eine Datenbank unterhält, in der zahlreiche Menschen mit Niveau hinterlegt sind, kann nicht kostenlos oder für eine kleine monatliche Pauschale arbeiten. Denn dann kann er seine Leistungen nicht wirklich erbringen", stellt Nicole Reddig heraus, Gründerin und Geschäftsführerin der Partnervermittlung PV-Exklusiv ( www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft.

Die Expertin für Partnervermittlung warnt Kunden vor solchen kostenlosen beziehungsweise sehr günstigen Angeboten. "Sie sollten sich die Fragen stellen: Können sie dafür erwarten, dass ihr Berater jeden Kunden persönlich kennt und dafür quer durch die Republik reist und dass er sie bis zum tatsächlichen Vermittlungserfolg begleitet? Die Antwort ist leicht: nein, können sie nicht", sagt Nicole Reddig. Zudem gilt folgendes: Gerade bei Online-Portalen sind Abonnements üblich, die sich während einer Suche letztlich endlos verlängern können; das kann über die Zeit hinweg zu hohen Kosten führen, denn die Praxis zeigt, dass die Vermittlung, wenn sie überhaupt wie gewünscht funktioniert, sehr lange dauert. Hingegen wird bei PV-Exklusiv nur einmal ein Honorar gezahlt, und zwar direkt zu Beginn des Vermittlungsprozesses. Dazu kommen keine weiteren Gebühren oder Nachschusspflichten.

"Wir arbeiten so lange für den Kunden, bis er den richtigen Partner durch uns gefunden hat. Wir begrenzen die Suche nicht zeitlich, unser Anspruch ist die Qualität. Der Auftrag ist für uns erst beendet, wenn zwei Menschen zusammengefunden haben", betont Markus Poniewas, Berater bei PV-Exklusiv und seit vielen Jahren in der qualifizierten Partnervermittlung tätig. "Das ist unser Leistungsversprechen, und in der Regel erfüllen wir dies innerhalb von drei Monaten. Das gelingt uns eben durch unsere sehr persönliche Arbeit. Wir kennen unsere Kunden, und deshalb wissen wir einfach, wer mit wem zusammenpasst."

Markus Poniewas weist in dem Zusammenhang auch auf einen weiteren Aspekt hin. PV-Exklusiv sei dafür bekannt, als Partnervermittlung nur auf höchstem Niveau zu arbeiten. "Unser Fokus liegt auf Unternehmern, Freiberuflern, Managern und anderen Menschen mit Niveau und gehobenen Ansprüchen. Unter unseren Klienten finden sich Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Unternehmer, Ingenieure, Juristen, Steuerberater, Architekten, Notare, Physiker und zahlreiche weitere Persönlichkeiten in führenden Positionen. Diese Personen wollen Partner auf Augenhöhe finden und nicht von völlig unpassenden Kontakten angesprochen werden, die "aus Spaß an der Freude" in der Partnervermittlung unterwegs sind. Durch die Gebühr, die zu Beginn des Auftrags fällig wird, schließen wir solche Personen aus und sichern die ernsthaften Interessenten ab."





Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine in Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Nicole Reddig geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Nicole Reddig und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

