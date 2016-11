Vorweihnachtszeit mit Spielum - Adventskalender und Co.

Mit dem richtigen Spielzeug Adventskalender, wie dem Feuerwehrmann Sam Adventskalender, vergeht die Wartezeit bis Weihnachten für Kinder im Nu. Machen Sie Ihrem Kind damit eine Freude.

(firmenpresse) - Spätestens mit dem ersten Dezember kommt bei dem meisten Menschen die Vorfreude auf Weihnachten und die Feiertage auf. Ein schöner Brauch in Deutschland, um speziell den Kindern die Wartezeit etwas zu versüßen und schon vor dem Fest die Freude zu schüren, sind Adventskalender. In jedem Tag des Dezembers, einschließlich dem Heiligabend, darf dabei ein Türchen des Kalenders geöffnet werden und eine Überraschung kommt zum Vorschein. Klassiker sind dabei Adventskalender, die mit kleinen Schokoladenstückchen gefüllt sind. Oft sind diese mit niedlichen Weihnachtsmotiven dekoriert. Will man als Elternteil aber auf die Schokolade verzichten, bieten sich eine Menge verschiedener Spielzeug Kalender an, um den Kindern eine Freude zu bereiten. Der große Vorteil gegenüber der Schokoladen Adventskalender besteht darin, dass die Spielzeuge länger überdauern und auch nach Weihnachten Spaß bereiten. Im Folgenden möchten wir Ihnen einige tolle Adventskalender vorstellen, mit denen Sie Ihrem Kind schon Anfang Dezember Lust auf Weihnachten machen.

Feuerwehrmann Sam Adventskalender

Feuerwehrmann Sam ist eine bei den Kindern sehr beliebte Zeichentrickfigur. Er ist der klassische Held von Nebenan, der den Kindern ein gutes Vorbild ist und in seiner eigenen Zeichentrick Serie Folge für Folge sympathisch zum Retter wird. Der Adventskalender hat die Optik der Feuerwache übernommen und stellt die bekannte Szenerie in Winteroptik dar. Das Haus ist verschneit und wird geziert von Eiszapfen und weihnachtlicher Dekoration. In jedem Türchen befindet sich ein thematisch passender Gegenstand oder eine Figur zum Spielen. Vom Snowboard über den Schlitten bis hin zum Weihnachtsbaum mit passendem Geschenk, entdeckt Ihr Kind an jedem Tag ein neues Spielzeug, um das Feuerwehrhaus auszustatten und mit den Figuren zu spielen. Für jeden Fan von Feuerwehrmann Sam ist dieser Adventskalender eine tolle Überraschung.



Auch für Erwachsene tolle Weihnachtsprodukte

Nicht nur für Kinder bieten wir ein tolles Sortiment an Weihnachtsprodukten und Adventskalendern. Mit der Adventskalender Tasse erhalten Sie eine tolle Geschenkidee, die auch jedem Erwachsenen eine große Freude bereitet und selbst nach Weihnachten noch von Nutzen ist. Diverse Adventskalender Sets liefern Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kindern oder auch Freunden und Familienmitgliedern einen eigenen Adventskalender selbst zu basteln. Für die Bastelfreunde unter Ihnen haben wir weiterhin ein großes Angebot an Bastelzubehör wie tollem Motivpapieroder sogar Stempeln in besonderer Weihnachtsoptik.

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit.

Spielum.de ist ein Onlineshop, der sich auf Spielwaren aus Dänemark und hoch anspruchsvolles Bastelzubehör spezialisiert hat. Der Onlineshop überzeugt durch gute Fotos von den Produkten und anregende Beschreibungen. Spielum achtet auf regelmäßige neue Produkte um Kunden immer wieder neu zu faszinieren.



