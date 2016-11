Schüchternheit besiegen mit Hypnose | Dr. Elmar Basse

(firmenpresse) - Schüchterne Menschen leiden oft daran, dass sie nicht richtig aus sich herauskommen können, weiß Dr. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. In einem Zeitalter, in dem "Selbstdarstellung" ein immer wichtigerer Wert geworden ist, manche sagen auch: Selbstvermarktung, gerät der schüchterne Mensch immer mehr in die Defensive, so der Hypnoseanbieter Dr. Elmar Basse.

Natürlich gebe es auch die Möglichkeit, eine bejahende Haltung zu seiner eigenen Schüchternheit einzunehmen und diese also zu akzeptieren als ein Persönlichkeitsmerkmal, das nun einmal zu einem gehöre, gibt Elmar Basse zu bedenken. In der Realität des Lebens sei eine solche Haltung allerdings oft schwer durchzuhalten. "Einerseits ist es natürlich so, dass eine positive Veränderung eher selten aus einer Defensivhaltung erfolgt", stellt der Hypnoseanbieter Dr. Elmar Basse fest. Wer sich selbst sehr kritisch gegenübersteht und / oder von anderen kritisiert wird, gelangt leicht in eine Abwehr- und Trotzhaltung hinein. Aus dem Grund, die eigene Selbstachtung wahren zu wollen, neigt er dazu, sich selbst und seine Darstellungs- und Handlungsweisen rechtfertigen zu wollen, was aber eine Veränderung sehr erschweren kann. Sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, kann andererseits nämlich auch in eine Abwehrhaltung führen, selbst wenn man von seiner Umgebung gar keine Kritik erfährt. Denn die "Selbstzufriedenheit" ist laut Elmar Basse als solche nicht veränderungsoffen, wenn sie bedeutet, dass man den gegenwärtigen Status quo einfach nur konservieren will und keine Veränderung toleriert.

In ihrem tatsächlichen Lebensvollzug sieht es für die meisten Betroffenen, so sagt der Hypnoseanbieter Dr. Elmar Basse, meistens aber auch weniger kompliziert aus. Unser Selbstbild wird durch die Fremdwahrnehmung immer mit beeinflusst. Wenn wir vonseiten unserer Umwelt, unserer Mitmenschen, nicht die erforderliche Achtung, Wertschätzung und den Respekt bekommen, neigen wir, so erklärt Dr. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, ganz automatisch dazu, uns zu hinterfragen. Die meisten schüchternen Menschen würden sich gerne von ihrer Schüchternheit befreien, haben es meist auch schon auf die verschiedensten Weisen versucht, sind aber dabei an sich selbst gescheitert, genauer an ihrer eigenen Widerstands- und Blockadehaltung. Diese ist aber eine innere Haltung, die sich unbewusst als Anspannungshaltung konkretisiert: Der schüchterne Mensch kanalisiert seine Energien zu stark, er kann sich nicht gut öffnen, fühlt sich innerlich gehemmt. Auch wenn wer mit seinem bewussten Verstand also den Entschluss gefasst hat, sich zu entwickeln, macht ihm das doch seine innere Haltung oft schwer.

Hypnose, wie sie Dr. Elmar Basse in seiner Praxis für Hypnose Hamburg anbietet, kann einen Ausweg aus der inneren Blockadehaltung und Gehemmtheit ermöglichen, weil sie an den Kräften des Unbewussten ansetzt, um eine innere Heilung geschehen zu lassen. Oft kann schon nach einigen wenigen Sitzungen eine deutliche Verbesserung erreicht werden.





Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet Dr. Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Dr. Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

