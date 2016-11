Kundenbefragung: Kundenkarten 2016 / Zufriedene Punktesammler und Rabattjäger - Mehrwert der meisten Karten überzeugt - Payback auf Platz eins

(ots) - Mit Kundenkarten und den entsprechenden

Bonusprogrammen versuchen viele Unternehmen für Kundenbindung zu

sorgen. Viele Verbraucher wissen dies augenscheinlich zu schätzen und

zeigen sich mit den Leistungen dieser Karten zufrieden. Eingekauft

wird deshalb aber nicht automatisch mehr. Das zeigt eine aktuelle

Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ).



Gute Bewertungen für Mehrwert der Karten



Insgesamt sichern sich die Kundenkarten ein gutes Qualitätsurteil.

Dabei erzielen die Karten in den bewerteten Bereichen - vom Mehrwert

über Auszahlung und Transparenz bis hin zum Kundenservice - im

Schnitt gute Zufriedenheitswerte. Der wohl wichtigste Aspekt

schneidet dabei besonders gut ab: der Mehrwert. Hierzu sind rund 81

Prozent der Bewertungen positiv. "Erfreulich, dass auch auf den

Kundenservice augenscheinlich Verlass ist. Rund 78 Prozent der

Befragten sind hiermit zufrieden", so Markus Hamer, Geschäftsführer

des Deutschen Instituts für Service-Qualität.



Beliebt, aber nicht im Dauereinsatz



Die meisten befragten Verbraucher besitzen mehrere Kundenkarten -

bei rund 73 Prozent waren es drei oder teils auch deutlich mehr

verschiedene Karten. Genutzt werden sie aber nicht immer häufig - nur

knapp ein Drittel der Befragten bekundet, diese auch tatsächlich bei

jedem möglichen Einkauf einzusetzen. Auf die Frage "Warum haben Sie

sich für die Kundenkarte entschieden?" nannten rund 63 Prozent die

Geldersparnis als einen Grund; mehr als jeder vierte Befragte

begründet es jedoch auch mit dem Spaß am Punktesammeln.



Nur wenige Ärgernisse



Fast 97 Prozent der Befragungsteilnehmer würden sich erneut für

die von ihnen bewertete Kundenkarte entscheiden. Ärgernisse sind

dagegen nur bei einem geringen Anteil der Befragten (fünf Prozent)

aufgetreten. Über ein positives Erlebnis berichten dagegen über 13



Prozent der Kunden. Die am häufigsten genannten Gründe sind hier die

problemlose Punkteeinlösung sowie die attraktiven Prämien bzw.

Rabatte.



In der Kundengunst vorn



Payback erreicht mit dem Qualitätsurteil "gut" die höchste

Kundenzufriedenheit unter allen Kundenkarten. Hinsichtlich der

Auszahlung zeigen sich die Nutzer überzeugter als die Besitzer

anderer Karten: Fast 84 Prozent der Bewertungen fallen hierzu positiv

aus. Darüber hinaus erzielt Payback ein ausgesprochen gutes Resultat

in puncto Mehrwert. Mit dem Kundenservice zeigen sich zudem mehr als

86 Prozent der Befragten zufrieden. Zum positiven Gesamtergebnis

trägt auch die im Vergleich höchste Weiterempfehlungsbereitschaft

bei. Den zweiten Rang nimmt die Esprit Friends Card mit einem

ebenfalls guten Gesamturteil ein. In puncto Mehrwert schneidet die

Karte im Anbietervergleich am besten ab: Mehr als 31 Prozent der

Kunden wählen hier die bestmögliche Antwortoption. Auch hinsichtlich

der Transparenz und des Images belegt die Esprit Friends Card Rang

eins. In starkem Maße positiv wird außerdem der Kundenservice

bewertet. Den dritten Rang belegt die Hagebau Partner-Card

(Qualitätsurteil: "gut"). Die Inhaber dieser Kundenkarte beurteilen

insbesondere den Mehrwert positiv: Mehr als 87 Prozent der Befragten

sind damit zufrieden. Auch die Bewertungen zum Kundenservice und zur

Transparenz liegen auf einem guten Niveau. Zudem berichten lediglich

1,3 Prozent der Befragten von einem erlebten Ärgernis - der im

Vergleich niedrigste und damit beste Wert.



In die Auswertung der Online-Befragung flossen insgesamt 1.508

Bewertungen von Verbrauchern ein, die in den letzten 12 Monaten eine

Kundenkarte genutzt hatten. Im Mittelpunkt der Panel-Befragung

standen die Meinungen der Kunden zu den Aspekten Mehrwert,

Kundenservice, Auszahlung, Transparenz, Image und Informationswert.

Kundenärgernisse und die Weiterempfehlungsbereitschaft flossen

ebenfalls mit in die Gesamtbewertung ein. In der Einzelauswertung

wurden alle Kundenkarten berücksichtigt, zu denen sich jeweils

mindestens 80 Nutzer geäußert hatten. Dies traf auf 13 von insgesamt

29 bewerteten Karten zu.



Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das

Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das

Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck

unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund

1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die

Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte

Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem

Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher

liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine

Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für

das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für

Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien

und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum

Leistungsspektrum des DISQ.



Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle:

Deutsches Institut für Service-Qualität







Pressekontakt:

Martin Schechtel

Tel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48 - 20

E-Mail: m.schechtel(at)disq.de

www.disq.de



Original-Content von: Deutsches Institut f?r Service-Qualit?t, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsches Institut für Service-Qualität

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.11.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1427313

Anzahl Zeichen: 5835

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsches Institut für Service-Qualität

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung