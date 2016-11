Chubb bietet ab sofort D&O Online-Polizze inÖsterreich

(ots) - Chubb gab heute die Erweiterung ihres

Angebots zur Absicherung von Managerhaftungsrisiken (D&O) bekannt.

Mit dem onlinebasierten D&O Produkt, das einen effizienten Angebots-

und Polizzierungsprozess bietet, ergänzt der Versicherer seine

Versicherungslösungen für kleine und mittelständische

Kapitalgesellschaften sowie für Stiftungen und Vereine.



Die D&O Onlinelösung ist das erste Produkt der neuen Plattform

"Chubb EASY Solutions" in Österreich und ermöglicht Maklern, durch

seine Strukturierung die eigenen Arbeitsprozesse zu straffen.



Für teilnehmende Makler bietet Chubb EASY Solutions mit seiner

Webplattform, unter anderem, folgende Vorteile im täglichen Arbeiten:

- Ein einheitliches D&O - Konzept für den gesamten Mittelstand

- Risikoprüfung durch eine externe digitale

Wirtschaftsinformationsplattform

- Unabhängige und jederzeit mögliche Durchführung von

Risikoerfassung

- Angebotserstellung und Polizzierung ohne zeitliche Verzögerung

- Echtzeit Abstimmung mit den Underwritern innerhalb des Systems



Die D&O Lösung bietet Versicherungsschutz auf Basis der aktuellen

Bedingungen ProEliteTM DOMESTIC 2016, unter anderem mit folgenden

Deckungshighlights:

- Wiederauffüllung der Versicherungssumme bei Ansprüchen gegen

versicherte Personen

- Versicherungsschutz für Cyberansprüche gegen versicherte

Personen

- Nachmeldefrist von bis zu zwölf Jahren und unbegrenzte

Nachmeldefrist bei aus Alters- und Gesundheitsgründen

ausgeschiedenen versicherten Personen



"Unser Tool "Chubb EASY Solutions" eröffnet unseren Partnern im

mittelständischen Bereich neue Möglichkeiten, zeitgemäße technische

Arbeitsprozesse in ihre Abläufe einzubauen - und dies rund um die

Uhr", erläutert Andreas Wimmer, Line Manager Financial Lines bei

Chubb in Österreich.





"Wir möchten mit der neuen Schnittstelle "Chubb EASY Solutions"

dazu beitragen, bei unseren Maklerpartnern Kapazitäten frei zu

setzen, die diese für andere Aktivitäten, wie beispielsweise die

Kundenberatung, nutzen können und die derzeit oftmals noch in der

Verwaltung gebunden sind. Damit werden wir nicht zuletzt auch den

gestiegenen Anforderungen an die Makler und dem entsprechenden

Kundenbedarf gerecht", ergänzt Walter Lentsch, Hauptbevollmächtigter

der Chubb in Österreich.



Über Chubb



Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt.

Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Sach- und

Haftpflichtversicherungen für Privatpersonen und Unternehmen,

Unfall-und Krankenzusatzversicherungen sowie Rück- und

Lebensversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Als

Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management

von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Schadenfälle regulieren wir

dabei fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein

breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende

Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie

weltweite Niederlassungen aus.



Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock

Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500.

Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und London

sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.







Pressekontakt:



Mag. Iris Ullmann

Marketing & Communications Österreich



ACE European Group Limited

Direktion für Österreich

A Chubb Company

Kärntner Ring 5-7

1010 Wien



iris.ullmann(at)chubb.com | chubb.com/at



