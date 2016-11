Studie: Mehrheit der Klinik-Experten sieht in Robotern künftig die besseren Operateure

(ots) - Gut zwei Drittel der Krankenhaus-Führungskräfte

gehen davon aus, dass Roboter die Ärzte über kurz oder lang im

Operationssaal übertreffen werden. 36 Prozent der Experten erwarten

dies bereits innerhalb der nächsten zehn Jahre. Auch in der Pflege

geht der Trend zur Automatisierung: Hier rechnet gut jeder dritte

Klinik-Manager damit, dass digitale Helfer in Zukunft die überlegenen

Pflegekräfte sein werden. Das sind Ergebnisse der bereits zum zweiten

Mal durchgeführten Studie "Digitalisierung in der

Gesundheitswirtschaft", für die im Auftrag der Personalberatung

Rochus Mummert Healthcare Consulting 380 Führungskräfte an deutschen

Kliniken befragt wurden.



Heute arbeitet der OP-Roboter in vielen deutschen Krankenhäusern

als sprichwörtlich verlängerter Arm des Chirurgen. Er stellt das

Gewebe bei Prostata- oder Nieren-Eingriffen dreidimensional dar, und

seine Instrumente führen winzige Schnitte genau so aus, wie der

Mediziner befiehlt. Morgen kann der Roboter mehr sein als ein

digitaler Assistent. So rechnen zwei von drei Klinik-Managern damit,

dass Maschinen künftig besser als Menschen operieren können. "Bei

urologischen Operationen arbeiten Krankenhäuser seit Jahren mit

Robotik. Ihr Vertrauen auf die Möglichkeiten der Technik ist ein

positives Signal", sagt Dr. Hartmut Mueller, Studienleiter und

Partner im Stuttgarter Büro von Rochus Mummert Healthcare Consulting.

"Diese Offenheit gegenüber 'Kollege Roboter' wird helfen, die

Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft voranzutreiben."



Die Detailauswertung der Rochus-Mummert-Studie zeigt, wie

aufgeschlossen die Klinik-Manager dem Thema gegenüberstehen: 16

Prozent gehen davon aus, dass Roboter bereits innerhalb der nächsten

fünf Jahre die fähigeren Operateure sein werden und weitere 20

Prozent prognostizieren dies für die kommenden zehn Jahre. Dennoch



gibt es Skeptiker: Ein Drittel der Befragten ist noch davon

überzeugt, Maschinen würden niemals besser operieren als Ärzte.



Die Digitalisierung wird auch in der Pflege Einzug erhalten,

wenngleich die Prognose für diesen Bereich verhaltener ist. Immerhin

geht mehr als jede dritte Führungskraft (37 Prozent) davon aus, dass

Roboter künftig die besseren Pflegekräfte sein werden. 27 Prozent

erwarten dies allerdings erst in mehr als einer Dekade.

Krankenhaus-Experte Mueller: "In Deutschland sind Pflegeroboter

Zukunftsmusik, der japanische Markt ist in dieser Hinsicht schon

weiter. Aber wer hätte vor 15 oder 20 Jahren gedacht, dass OP-Roboter

bei uns eines Tages selbstverständlich sein werden?"



Ein besonders hohes Potenzial für die Digitalisierung und

Automatisierung sehen die befragten Führungskräfte in der Verwaltung

und Diagnostik mit 84 beziehungsweise 75 Prozent, gefolgt von der

stationären Versorgung (57 Prozent). Und in diesen Bereichen dürften

sich ihrer Erwartung nach auch die Arbeitsabläufe in den kommenden

fünf bis zehn Jahren am stärksten ändern. "Die Berufsbilder und

Prozesse in deutschen Krankenhäusern sind im Wandel begriffen. Unsere

Studie zeigt, dass die Gesundheitswirtschaft zunehmend bereit ist,

diese digitale Herausforderung anzunehmen", so Rochus-Mummert-Partner

Mueller.



