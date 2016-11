Deutscher Zukunftspreis 2016 / Entscheidung am 30. November: Dieses Team macht Motoren effizient leichtgängiger (VIDEO)

Am 30. November verleiht Bundespräsident Joachim Gauck den

Deutschen Zukunftspreis, den Preis des Bundespräsidenten für Technik

und Innovation. Drei Teams sind für die hochrangige Auszeichnung

nominiert. Wir stellen kurz die Nominierungen im Video vor - Dr.

Patrick Izquierdo erläutert die Innovation seines Teams.



Die beiden Daimler Forscher Izquierdo und Michel entwickelten ein

einzigartiges Verfahren zum Beschichten der Zylinderlauffläche von

Kurbelgehäusen aus Aluminium. In Kooperation mit Bernd Zapf von der

Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH haben sie die Technologie für

den Einsatz in der Serienproduktion weiterentwickelt. Der

Energieverlust durch Reibung in diesem Teil des Motors wird dadurch

um etwa die Hälfte reduziert. Kraftstoffbedarf und

Kohlendioxid-Emissionen des Autos sinken um bis zu drei Prozent.



Reibungsverluste sind für rund 25 Prozent des Verbrauchs an Benzin

oder Dieselkraftstoff verantwortlich. Dazu trägt die Zylinderlaufbahn

einen großen Teil bei. Sie befindet sich im Kurbelgehäuse, das bei

den meisten Neufahrzeugen aus Aluminium besteht. Aus

materialtechnischen Gründen musste das Gehäuse bisher mit einer

Buchse aus Grauguss oder einer Aluminium-Silizium-Legierung versehen

werden, auf der die Kolben laufen. Diese Komponente macht das

Nanoslide-Verfahren überflüssig.



Bei dem Verfahren wird eine rund ein Zehntelmillimeter dünne

Gleitschicht auf die Innenwand des Aluminiumzylinders aufgebracht.

Dazu erzeugen zwei Drähte einen elektrischen Lichtbogen, in dem sich

flüssige Metalltröpfchen bilden. Ein Stickstoffstrom zerstäubt die

Tröpfchen und lenkt sie auf die Zylinderwand, wo sie erstarren und

einen dünnen Belag mit nanometerkleinen Poren bilden. Die Schicht

bildet eine Oberfläche mit geringem Reibungswiderstand, die zudem

kaum verschleißt. Die Forscher konnten das Verfahren so optimieren,



dass es sehr wenig Energie und kein Wasser verbraucht.



Autos mit Verbrennungsmotor, die noch lange gegenüber

Elektrofahrzeugen dominieren werden,lassen sich so noch sparsamer und

umweltschonender machen. Ein weiterer Vorteil: Da keine dicke und

schwere Graugussbuchse benötigt wird, kann der Motor kompakter und

leichter gebaut werden - eine ideale Voraussetzung, um ihn in einem

Hybridfahrzeug mit einem Elektromotor zu kombinieren.



Die Entscheidung über die Preisträger trifft die Jury, besetzt mit

Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft, erst am 30.

November. Bundespräsident Joachim Gauck zeichnet das Siegerteam am

Abend mit dem mit 250.000 Euro dotierten Preis aus.



Die Verleihung ist per Livestream am 30. November 2016, ab 18.00

Uhr, die Ausstrahlung der festlichen Veranstaltung im ZDF ab 22.30

Uhr zu verfolgen.



Weitere Informationen zu den Nominierten, Bild- und Podcast- und

Videomaterial zum Download unter www.deutscher-zukunftspreis.de







