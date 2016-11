Wechseljahre: Hormontherapie birgt Risiken -Östrogenpräparate lindern Hitzewallungen, können auf Dauer aber der Gesundheit schaden

(ots) - Ob Frauen mit starken Hitzewallungen in den

Wechseljahren Östrogenpräparate einnehmen, sollten sie gut abwägen.

In bestimmten Fällen kann es durchaus angezeigt sein, sie zu

verschreiben. Aber: "So kurz und so niedrig dosiert wie möglich",

betont Professorin Ingrid Mühlhauser, Gesundheitswissenschaftlerin an

der Universität Hamburg, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Wichtig ist, dass Gynäkologen Frauen über die Nachteile aufklären:

erhöhtes Brustkrebsrisiko nach fünf Jahren Einnahme, erhöhtes Risiko

für Thrombosen, Schlaganfälle und Eierstockkrebs, mehr Fälle von

Harninkontinenz. Bei Beschwerden können Frauen auch auf Alternativen

setzen. Sportliche Aktivitäten können Hitzewallungen ausbremsen,

Alkohol und Kaffee heizen diese an. Manche Frauen schwören bei Hitze

auf Rotklee und Traubensilberkerze. Bei Schlafproblemen beruhigen

Baldrian, Hopfen, Johanniskraut, Passionsblume und Lavendelöl.



