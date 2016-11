Sparen, Gewinnen, Spenden: Ehring Markenmöbel startet umfangreiche Weihnachtsaktion

Pünktlich zur Adventszeit hat die Firma Ehring Markenmöbel eine besondere Weihnachtsaktion gestartet. Mit einem vierteiligen Aktionspaket versüßt der Produzent hochwertiger und pädagogisch wertvoller Kindermöbel seinen Kunden die Vorweihnachtszeit.

Weihnachtsstimmung bei der Ehring GmbH

(firmenpresse) - Einen ganzen Monat lang können sich die Ehring-Kunden über Preisnachlässe von bis zu 25% auf viele Spiel- und Kindermöbel freuen. Darunter befinden sich beliebte Ehring-Klassiker wie die Schatzkiste Annika, das Bücherschiffchen Nele, das 3-in-1-Spielmöbel Katharina oder das Puppenhaus Emily.



Zusätzlich hat das Entwicklerteam der Firma Ehring eine exklusive DIY-Weihnachtsartikel-Serie gestaltet. Die weihnachtlichen Deko-Artikel werden im unbearbeiteten Zustand geliefert und können individuell verziert werden. So können die einzelnen Teile beispielsweise selbst bemalt oder mit glitzernden Strasssteinen beklebt werden. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber auch unbearbeitet sind die neuen Weihnachtsprodukte dezente Hingucker, die sich jedem Umfeld anpassen.



Gewinnchancen und ein guter Zweck



Die neuen Produkte stehen ebenfalls im Mittelpunkt einer aktuellen Weihnachtsverslosung. Facebook- oder Instagram-User, die unter dem Hashtag #ehringweihnachtsaktion Bilder von einem der neuen Weihnachtsartikel öffentlich auf ihren Privat-Accounts teilen, haben die Chance ein Spielhaus Theo zu gewinnen.



Darüber hinaus wird mit der neuen Weihnachtsedition ein guter Zweck unterstützt: Für jeden verkauften Weihnachtsartikel spendet die Ehring GmbH einen Euro an die Homberger Tafel.









Die Firma Ehring GmbH, auch bekannt als Ehring Markenmöbel, ist ein Möbelhersteller mit Sitz in Homberg (Efze). Das mittelständische Unternehmen plant, entwickelt und produziert Kindermöbel, Büromöbel, Sitzmöbel und Akustikelemente zur Geräuschdämmung in Büros. Die Kindermöbel werden in Partnerschaft mit der Aurednik GmbH aus Bessenbach an Kindergärten, Kinderkrippen und Schulen vertrieben. Außerdem betreibt die Firma Ehring seit November 2015 den Onlineshop, auf dem sie ein spezielles Sortiment an Kinder- und Spielmöbeln für Privatkunden anbietet.



Die Ehring GmbH wurde bereits zweimal in Folge für den Deutschen Mittelstandspreis nominiert. 2015 wurde das nordhessische Unternehmen mit dem Finalistenpreis der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet. Das gesamte Möbelsortiment wird mit mehr als 75 Mitarbeitern auf rund 8.000 qm Fläche produziert. Dabei kommt ein moderner, CNC-gesteuerter Maschinenpark zum Einsatz.





Die neuen Weihnachtsartikel der Ehring GmbH: https://www.ehring-shop.de/themen?t=421

Verlosungsgewinn „Spielhaus Theo“: https://www.ehring-shop.de/spielhaus-theo/a-224/?ix=16

Der Onlineshop der Ehring GmbH: www.ehring-shop.de



