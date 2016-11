?Kabarettist Dieter Nuhr präsentiert beim RTL-Spendenmarathon Hilfsprojekt der SOS-Kinderdörfer

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) El Alto/München ? In den Elendsvierteln der bolivianischen Großstadt El Alto fehlt es am Nötigsten: 70 Prozent der Menschen sind sehr arm und müssen in Wellblechhütten ohne Strom und fließendes Wasser leben. Hier gibt es auch viele alleinerziehende Mütter. Während sie arbeiten, verbringen die Kinder oft ganze Tage und Nächte alleine. Neben dieser körperlichen und seelischen Vernachlässigung der Kinder, gehören Alkoholismus, Schläge und Vergewaltigungen zum Alltag vieler Familien. ?Das sind Zustände, die untragbar sind?, sagt der Kabarettist und SOS-Botschafter Dieter Nuhr, der gemeinsam mit einem Team des RTL-Spendenmarathons El Alto besucht hat.

Eines der Hauptprobleme der Menschen in den Armutsvierteln ist fehlende Bildung und die daraus resultierende Perspektivlosigkeit. Auch Aurelia hat weder eine Schule besucht noch einen Beruf erlernt. Die 36-jährige ist alleinerziehende Mutter von sieben Kindern, nachdem ihr Mann sie geschlagen und verlassen hat. Mit ihrer Arbeit als Wäscherin verdient sie allerdings nicht genug, um ihre Kinder zu ernähren und zu unterstützen. Wenn Aurelias älteste Tochter ihr nicht gerade bei der Arbeit hilft, kümmert sie sich um ihre sechs Geschwister: Zeit für Schule oder Freunde bleibt da nicht. ?Mein größter Wunsch ist es, dass meine Kinder die Schule beenden können, damit es ihnen einmal besser geht?, sagt Aurelia.

Diesen Teufelskreis aus einer mangelnden Schulbildung, fehlenden beruflichen Qualifikationen und der daraus resultierenden Armut will Dieter Nuhr gemeinsam mit ?RTL ? Wir helfen Kindern? und den SOS-Kinderdörfer weltweit durchbrechen. Mit dem Geld, das die Wohltätigkeitssendung am 24. und 25. November 2016 einsammeln wird, werden in El Alto und La Paz drei Ausbildungszentren für Erwachsene entstehen. Hier können Mütter wie Aurelia an beruflichen Schulungen teilnehmen, um sich zum Beispiel selbstständig zu machen, und erhalten bei Bedarf auch psychologische Hilfe.

Während die Mütter an den Kursen teilnehmen, werden die Kinder in einer von drei speziell eingerichteten SOS-Kindertagesstätten untergebracht und erhalten dort individuelle und altersgerechte Förderung. ?Was die Kinder in den Betreuungszentren lernen, geben sie auch an ihre Kinder weiter. Wenn wir nur einer Familie geholfen haben, helfen wir in der nächsten Generation bereits fünf bis sieben Familien?, ist sich Dieter Nuhr sicher. ?Das ist keine Kleinigkeit. Das verändert die Welt. Bitte helfen Sie uns dabei und spenden Sie für die Familien in Bolivien.?

Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation, die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Aus diesen vier Prinzipien ist eine global agierende Organisation entstanden, die sich hauptsächlich aus privaten Spenden finanziert. Sie ist heute mit mehr als 560 Kinderdörfern und rund 1.900 weiteren SOS-Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und der SOS-Familienhilfe in 134 Ländern aktiv. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer etwa 1,5 Millionen Kinder und deren Angehörige.

