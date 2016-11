Adler Apotheke Hamburg - Medikamente bis Mitternacht

Privilegierte Adler-Apotheke:

Als eine der ältesten Apotheken in Hamburg zeichnet sich die Privilegierte Adler Apotheke am Wandsbeker Markt durch einen fortschrittlichen Servicegedanken aus. Durch die verlängerten Öffnungszeiten von 08:00 bis 24:00 Uhr, die an 365 Tagen im Jahr gelten, wird auch für dringende Notfälle zu später Stunde noch eine ausreichende pharmazeutische Versorgung gewährleistet. Über das Portal www.medikamente-bis-mitternacht.de, das in Kooperation mit zwei weiteren Apotheken Hamburgs betrieben wird, können Kunden vorab die Verfügbarkeit der Medikamente prüfen und sich gegebenenfalls unnötige Wege sparen.

Weiterhin gehören zu den speziellen Serviceleistungen der Adler-Apotheke ein Kurierservice, mit dem die Medikamente bis an die Haustür geliefert werden, die Gesundheitskarte PharmaCard, mit der die Einnahme aller Arzneimittel dokumentiert wird sowie Beratungsleistungen zu diversen Themen wie Diabetes, Asthma, Venengesundheit, Homöopathie, Ernährung und Kosmetik. Zielgruppenspezifisch stehen für Lungenkranke eine Sauerstoff-Tankstation zur Verfügung und für Mütter elektrische Milchpumpen und Babywaagen zum Verleih. Zu den weiteren Kernkompetenzen der Adler-Apotheke gehört die individuelle Herstellung von speziell verordneten Arzneimitteln.

Adler Apotheke Pharmaservice:

Die Versorgung der Partner aus dem ärztlichen und pflegerischen Bereich funktioniert über den Pharmaservice in Hamburg Borgfelde. Im Fokus stehen die Belieferung von Praxen und Pflegediensten sowie die Betreuung onkologischer Fachärzte und deren Patienten. Um die Therapiesicherheit zu gewährleisten können über den Pharmaservice ebenfalls patientenindividuelle Arzneimittelblister bezogen werden.







Die Adler-Apotheke in Hamburg Wandsbek bietet ihren Kunden einen umfassenden Service. Zu den herausragenden Merkmalen der Apotheke zählt die pharmazeutische Versorgung außerhalb konventioneller Öffnungszeiten. An 365 Tagen im Jahr erhalten Kunden von 08:00 bis 24:00 Uhr Medikamente und können vorab online (unter www.medikamente-bis-mitternacht.de) deren Verfügbarkeit prüfen.

Zu den weiteren Services der Apotheke gehören der Verleih von Milchpumpen und Inhalationsgeräten, der Beratungsservice rund um Venengesundheit, Kosmetik, Diabetes und Asthma sowie die Herstellung von Arzneimitteln. Die Apotheke ist zentral in Hamburg am Wandsbeker Markt gelegen und in nur wenigen Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof erreichbar.



Adler Apotheke Hamburg

