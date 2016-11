Software Audit Rechtsberatung - Brauchen Sie einen Rechtsanwalt?

(firmenpresse) - Wenn Unternehmen mit einem Software Audit bzw. Software Lizenzaudit (zum Beispiel Oracle Audit, IBM Audit, SAP Audit, Microsoft Audit, Adobe Audit, Micro Focus Audit, Autodesk Audit oder andere) konfrontiert werden und einen geeigneten Rechtsanwalt für die Software Audit Rechtsberatung suchen, wird es oft schwierig. Fachanwälte, die sich mit IT-Recht auskennen, lassen sich zur Genüge finden. Die Frage ist jedoch, ob Kunden damit optimal bei der Software Audit Begleitung unterstützt werden.



Die Erfahrung hat gezeigt, dass vielmehr ein effizientes SAR-Team (Software Audit Response Team) für die optimale Software Audit Begleitung notwendig ist. Ein solches Team, das sich einerseits bestens in den kaufmännischen Aspekten der Lizenzverträge auskennt und anderseits alle Lizenzfallen, sowie alle rechtlichen Graubereiche, kennt und entsprechend erfolgreich beraten kann, erreicht in der Regel bessere und effizientere Ergebnisse als eine reine Software Audit Rechtsberatung durch einen Fachanwalt.



ProLicense Legal bietet daher eine rechtliche IT-Beratung gekoppelt mit der langjährigen Lizenzberatungserfahrung der ProLicense GmbH. Wenn bei einem Software Audit mit Herstellern erfolgreich verhandelt werden soll, ist die schlichte Kenntnis der Lizenzregeln und der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht ausreichend. Ebenso wichtig ist die Kenntnis über das vendorspezifische Verhalten in Software Audit-Verhandlungen oder die gelebte Praxis bezüglich nicht eindeutig definierter Lizenzklauseln. Vor allem bei Software Lizenzaudits bedarf es viel Erfahrung mit dem einzelnen Hersteller in der jeweiligen Audit-Situation.



Bei einer Software Audit Rechtsberatung durch ein SAR-Team unter Führung von ProLicense Legal, werden zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen durch die Partneranwälte geprüft. Die Verhandlungsexperten von ProLicense handeln im Anschluss mit dem Software-Hersteller einen individuellen Ablauf für das Software Audit aus, welcher auf die Bedürfnisse des Mandanten zugeschnitten ist. Dann werden die Mandanten professionell und sicher durch das Software Audit begleitet. Oberste Priorität hat dabei stets ein effizienter Prozess im Sinne des Mandanten. Das bedeutet eine kosten- und zeitminimale Abwicklung des Software Audits.



Bei der Software Audit Rechtsberatung durch die Partneranwälte von ProLicense Legal blickt man bereits auf eine Vielzahl erfolgreich geführter Verfahren gegen große Softwareanbieter zurück und konnte auch schon in Kooperation mit der ProLicense GmbH zahlreiche Konflikte mit Softwareanbietern erfolgreich im Sinne der Mandanten lösen.



Die ProLicense GmbH berät Oracle-Kunden seit Jahren zum einen bei Compliancefragen und zeigt Unternehmen zum anderen Wege auf, wie Softwarekosten signifikant gesenkt werden können. Gerade bei den genannten Audits besitzt ProLicense eine besondere Expertise. Die beiden Gründer von ProLicense (Rechtsanwalt Sören Reimers und Diplom-Kaufmann Christian Grave) haben jeweils mehr als acht Jahre in verschiedenen Positionen bei Oracle gearbeitet und kennen sich in allen Lizenz-Fragen zu Oracle-Software tiefgehend aus. Insgesamt besitzen die Berater von ProLicense kumuliert mehr als 80 Jahre Erfahrung in der Tätigkeit beim Hersteller Oracle. ProLicense ist ein vollständig unabhängiges Beratungsunternehmen, erhält keine Vergütungen von Oracle und bezieht keine Kickbacks von anderen Softwarevertrieben. Die Vergütung der ProLicense GmbH erfolgt in der Regel erfolgsbasiert direkt vom Kunden.





ProLicense GmbH

Reventlowstrasse 28, 22605 Hamburg

