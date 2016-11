Gartenmöbel im Herbst richtig pflegen

(firmenpresse) - Der Herbst zeigt sich von seinen unterschiedlichsten Seiten. Mal laden sonnige Herbsttage zu einem Spaziergang im Park ein und mal dienen verregnete Herbsttage dazu, um es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen. Jedoch ist nicht jeder ein Freund des kalten Jahreszeit, denn gerade Outdoor Möbel aus Holz werden oft in Mitleidenschaft gezogen. Dafür wird die richtige Holzpflege benötigt.



Holzmöbel auf der Terrasse schützen

Jedes Holz ist wegen seiner eigenen Beschaffenheit individuell. Ob Tanne, Fichte, Kiefer oder andere Holzarten - Sie müssen starke Wetterbedingungen aushalten. Auch Teakholz ist zur Herstellung von Gartenmöbeln sehr beliebt und bedarf eine besondere Pflege. Dafür gibt es unterschiedliche Pflegemittel, die vor allem vor Regen schützen sollen. Das Holz quillt nicht auf und auch die Farbe verblasst nicht - wesentliche Punkte, die bei Gartenmöbeln wichtig sind. Ebenso können Schutzhüllen aus Plastik die Gartenmöbel vor Wind und Wetter schützen, sodass auch der nächste Sommer auf der Terrasse genossen werden kann.



Pflegemittel der besonderen Art

Zur Pflege für Teakholz ist auf holz-haus.de ein besonderes Pflegeset erhältlich. Dieses besteht aus zwei Teilen, sodass das Holz von äußeren Wettereinflüssen nicht beschädigt wird. Während der Holzreiniger die Gartenmöbel säubert, bietet das wasserabstoßende Holzschutzöl einen Abperleffekt und einen optimalen UV Schutz. Zusätzlich im Set inbegriffen sind Pinsel, Schleifmatte und Vliestücher, die die Pflege vereinfachen. Teakholzmöbel bleiben lange erhalten und sehen mit der richtigen Pflege optisch wieder wie neu aus.







Seit 2001 führt der Onlineshop von Holz-Haus.de GmbH eine große Auswahl an Gartenhäuser, Pavillons, Saunen, Gartenmöbel, Kaminöfen und vieles mehr, was der Kunde zur Gestaltung seines Gartens benötigt. Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, in Sangerhausen auf rund 700 Quadratmeter Produktfläche einen Einblick auf die Qualität der Holzmöbel für den Garten zu verschaffen.



