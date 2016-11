AlixPartners stärkt mit Klaus Hölbling die Beratung für den Telekommunikationssektor

Der erfahrene Telekommunikationsexperte wird den steigenden Bedarf an Transformations- und Integrationsexpertise abdecken

(firmenpresse) - München (22. November 2016) - AlixPartners hat Klaus Hölbling (46) als Managing Director gewonnen. Mit dem Experten für den Telekommunikations-, Medien- und Technologiebereich (TMT) erweitert das global tätige Beratungsunternehmen sein TMT-Team. Klaus Hölbling verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Senior Consultant - er war bei Strategy& (vormals Booz&Co) tätig, zuletzt als Managing Partner Austria, und hat in dieser Zeit vor allem Vorstände und Geschäftsführungen globaler Telekommunikations- und Technologieunternehmen europaweit beraten.

Klaus Hölbling hält einen MBA der Universität Lancaster mit dem Schwerpunkt Business Management sowie einen MBA der Universität Wien in Strategischem Management. Seit 1996 arbeitet er als Unternehmensberater. Neben seiner langjährigen Erfahrung im TMT-Sektor verfügt Klaus Hölbling zudem über große Expertise bei der Betreuung von Projekten im Finanzbereich, vor allem im Bankensektor und bei finanziellen Restrukturierungen. Bei AlixPartners wird er TMT-Kunden aus ganz Europa in Fragen der Strategie und Transformation beraten.

"Die Telekommunikationsbranche durchläuft gerade erhebliche Veränderungsprozesse. Die Digitalisierung führt zu einer Disruption der Geschäftsmodelle und erfordert eine Restrukturierung vieler Telekommunikationsunternehmen in ganz Europa. Gleichzeitig wird die im globalen Vergleich fragmentierte Wettbewerbslandschaft eine Konsolidierung durch M&A-Transaktionen forcieren", erklärt Andreas Rüter, Deutschland-Chef von AlixPartners. "In diesem dynamischen Umfeld und angesichts komplexer Unternehmenstransformationen sind erfahrene Berater gefragt. Mit Klaus Hölbling können wir unser Team im Telekommunikations- und Technologiebereich weiter verstärken und unsere Industriekunden noch besser unterstützen. Wir freuen uns, dass Klaus Hölbling seine umfassende Erfahrung bei uns einbringt."

Über AlixPartners



AlixPartners steht als global tätiges Beratungsunternehmen für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Unternehmen in komplexen Restrukturierungs- und Turnaroundsituationen und für die Umsetzung anspruchsvoller Ertragssteigerungsprogramme. Branchenexpertise und weitreichende Erfahrung in Geschäftsprozessen in Verbindung mit tiefgreifendem Know-how der finanziellen und operativen Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, auf Herausforderungen in Konzernen, Großunternehmen sowie bei mittelständischen Unternehmen einzugehen. In zahlreichen Fällen haben erfahrene Manager von AlixPartners bei herausfordernden Unternehmenssanierungen interimistisch Führungsfunktionen übernommen.



AlixPartners hat mehr als 1500 Mitarbeiter in weltweit mehr als 25 Büros und ist seit dem Jahr 2003 mit eigenen Büros in Deutschland vertreten. AlixPartners ist im Web zu finden unter www.alixpartners.de.

