Internationales Neugeschäft: hauser lacour überzeugt die Hager Group

(firmenpresse) - Die Hager Group, Blieskastel, entscheidet sich für hauser lacour als neue Leadagentur für das Corporate Design. Ab sofort entwickeln die Frankfurter Design- und Brandingspezialisten weltweit alle CD-Maßnahmen für das gesamte Markenportfolio. Dazu zählen die Marken Hager, Berker und Elcom, sowie die Dach- und Arbeitgebermarke Hager Group. Die Hager Group ist einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien.

"Wir wollen unseren Werten als unabhängiges Familienunternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung treu bleiben, gleichzeitig aber mutig neue Wege gehen. Wir suchen daher einen erfahrenen Markenstrategen und -designer, der uns versteht, der die richtigen Fragen stellt und Ideen beisteuert.", sagt Harald Börsch, Director Corporate Communications bei der Hager Group. "Mit hauser lacour haben wir einen Agenturpartner gefunden, der diese Anforderungen begreift und sie mit einer klaren Strategie und starken kreativen Ideen in ein ganzheitliches visuelles Erscheinungsbild übersetzen kann." Stefan Hauser, Gründer und Geschäftsführer von hauser lacour ergänzt: "Hager befindet sich auf dem Weg von einer klassischen, reinen B2B- hin zu einer B2B- und B2C-orientierten Marke. Die Smarthome- und Digitalisierungsentwicklung bewegt die Branche. Das macht Hager für uns besonders interessant."

Um das neue CD konsistent auszurollen, erarbeitet das Team um die beiden Gründer und Geschäftsführer, Stefan Hauser und Laurent Lacour, strategische Grundlagen und umfangreiche Styleguides. Unter anderem nehmen zukünftig die Bildsprache, das Wording und der digitale Bereich einen stärkeren Einfluss auf die Markenkommunikation.

Erste Arbeiten für den Neukunden sind bereits sichtbar: So zeigt sich hauser lacour für das Design und alle Kommunikationsmaßnahmen rund um den Hager-Messeauftritt auf der "Light + Building" verantwortlich. Auch der aktuelle Annual Report 2015 des Unternehmens wurde von den Frankfurtern gestaltet. Ein weiterer Teil des Aufgabenspektrums ist das Redesign des Webauftritts.





hauser lacour ist eine internationale, unabhängige Designagentur mit den Schwerpunkten Interactive Design, Corporate Design, Brandspace Design und Brand Strategy. Stefan Hauser und Laurent Lacour stehen als Gründer und führende Köpfe von hauser lacour seit mehr als 15 Jahren für höchste Designqualität im digitalen Raum. Die Branding-Spezialisten arbeiten mit ihrem 25-köpfigen Team am Standort Frankfurt am Main für führende Unternehmen wie Sony, Hyundai, Hager und Deutsche Börse Group. Auch kulturelle Institutionen wie die Alte Oper Frankfurt, das Museum für Gegenwartskunst Siegen und das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt zählen zum Kundenportfolio von hauser lacour. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen zeugen von der besonderen Qualität ihrer Arbeiten.

