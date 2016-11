GTÜ-Ratgeber: Winter-Check fürs Auto

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Um sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen, sollten Autofahrer ihr Fahrzeug vor dem Wintereinbruch gründlich checken bzw. in einer Fachwerkstatt checken lassen, raten die Experten der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung. Werden die folgenden Tipps beherzigt, haben Wagen und Fahrer beste Chancen, die Tücken des Winters sicher und ohne größere Probleme zu meistern.

Möglichst vor dem ersten Schnee die Bremsanlage von einem Fachmann überprüfen lassen, im Zweifelsfall auf einem Rollenprüfstand checken. Wichtig ist auch die Kontrolle der Bremsflüssigkeit auf ihren Wassergehalt. Sonst können auf Bergstrecken die Bremsen versagen.

Ganz wichtig im Hinblick auf eisige Nächte ist der Frostschutzgehalt des Kühlwassers. Auch die Batteriespannung sowie die Kaltstartleistung der Batterie dürfen auf der Checkliste nicht fehlen. Ist der Akku in die Jahre gekommen, besteht die Gefahr, dass er beim ersten Frost streikt.

In der dunklen Jahreszeit besonders wichtig ist, dass die Beleuchtung hundertprozentig funktioniert. Müssen Lampen gewechselt werden, so sollte dies paarweise geschehen, da Glühlampen in ihrer Leuchtkraft nach einigen Jahren deutlich nachlassen.

Der nächste Blick gilt dem Zustand der Reifen. Vier Millimeter Profil sind in den nassen und kalten Wintermonaten absolutes Minimum. Achtung: Selbst wenn Winterreifen noch ein gutes Restprofil aufweisen, unbedingt auf das Produktionsjahr der Reifen an der Außenflanke schauen. Pneus, die älter als sechs Jahre sind, lassen in ihrer Haftfähigkeit nach.

Den kostenlosen Licht- und Reifen-Check bei den GTÜ-Partnern vor Ort in Anspruch nehmen. Hier hilft der Sicherheitsexperte weiter.

Scheibenwischergummis prüfen und gegebenenfalls wechseln. Häufig haben sie sich im Sommer an Schmutz und Insektenresten aufgerieben. Gute Sicht, vor allem im Dunklen, ist lebenswichtig.

Ausreichend Winterscheibenreiniger mit hohem Frostschutz in die Waschanlage füllen, damit Leitungen und Wasserbehälter bei Minusgraden nicht einfrieren.

Gummidichtungen an Türen und Schiebedächern mit Glycerin oder Silicon-Gel einreiben. Der feine Film verhindert das ?Festfrieren? des Gummis bei Frost. Die Türen lassen sich dann selbst bei Minusgraden leicht öffnen.

Weitere praktische Tipps und Informationen zum Thema ?Autofahren im Winter? finden sich auch im GTÜ-Winterratgeber unter http://ratgeber.gtue.de

Stuttgart, den 22. November 2016

Die GTÜ ist Deutschlands größte amtlich anerkannte Kfz-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger.



Die GTÜ: http://www.gtue.de leistet qualitativ hochwertige Dienstleistungen für ihre Vertragspartner zu deren Zukunftssicherung und Wachstum. Die GTÜ: http://www.gtue.de bündelt Sachverständigen-Interessen und Know-how unter ihrem Dach, damit ihre Vertragspartner auch zukünftig erfolgreich am Markt bestehen.



Die GTÜ: http://www.gtue.de arbeitet ergebnisorientiert und effizient zur Sicherung und zum Wachstum des Erfolges der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft umfasst die GTÜ: http://www.gtue.de und ihre Vertragspartner.



Die GTÜ: http://www.gtue.de und ihre Vertragspartner bieten dem Kunden echte Wettbewerbsvorteile durch moderne, serviceorientierte und qualitativ hochwertige Dienstleistungen. Dabei streben die GTÜ: http://www.gtue.de und ihre Vertragspartner eine langfristige Kundenbindung an.



Über ihre Verbandszugehörigkeit bei den GTÜ: http://www.gtue.de-Gesellschaftern gestalten die Vertragspartner die Zukunft der GTÜ: http://www.gtue.de und der freiberuflichen Sachverständigen mit. Um dieses Unternehmensziel zu erreichen, sind marktorientierte Produkte und Dienstleistungen erforderlich.

