Endecken Sie das Weinzentrum von Burgund mit einem Besuch des Château de Beaune

Als Zuhause der berühmten Domäne Bouchard Père & Fils sollte ein Besuch vom Château de Beaune das Herzstück einer jeden Burgund-Weintour sein.

(firmenpresse) - Keine Weintour durch die einzigartige Burgundregion kann vollständig sein, ohne einen Besuch der weitläufigen Weinberge der Domäne Bouchard Père & Fils.



Die Weinberge dehnen sich über eine Fläche von 130 Hektar der atemberaubenden Burgund-Landschaft aus und machen sie damit zum größten Anwesen in der Region Côte d’Or.



Château de Beaune



Im Herzen der berühmten Weinberge werden Sie das historische Château de Beaune finden. Das im 15. Jahrhundert erbaute Château war einst eine königliche Festung von König Ludwig XI., der das Schloss nach seinen Vorstellungen errichten ließ.



1820 wurde das Château von Bouchard Père & Fils gekauft und wurde das Herzstück ihrer Domäne. Das Schloss ist optimal für die Weinherstellung dank seiner großen, beeindruckenden Keller, die wie gemacht sind für die Lagerung von feinsten Weinen.



Heute besteht die Weinsammlung der Domäne aus über mehr als 2.000 Flaschen. Manche davon stammen aus dem 19. Jahrhundert.



Es ist erwähnenswert, dass die Weintour ein Mittagessen im Château beinhaltet. Genau wie unserer Tour auf dem luxuriösen Boot L’Impressioniste.



Unsere Tour beinhaltet eine einwöchige Schifffahrt auf einem holländischen Barge, die in ein luxuriöses Hotelschiff umgebaut wurde. Die Tour schlängelt sich durch die atemberaubende burgundische Landschaft. Gäste werden die beeindruckenden Weinberge von Bouchard Père & Fils erkunden, bevor sie das Château de Beaune besuchen. Dort findet ein außergewöhnliches Mahl in der wunderschönen Orangerie des Schlosses statt.



Die Geschichte von Bouchard Père et Fils



Bouchard Père et Fils wurde im Jahr 1731 von Michel Bouchard gegründet und ist eine der ältesten Domänen in Burgund. Seine faszinierende Geschichte erstreckt sich über eine Zeitspanne von annähernd 300 Jahren und umfasst neun Generationen der Familie Bouchard.



Im Jahr 1775 entschieden sich die Bouchards, ihre ursprüngliche Domäne um die Weinberge in Volnay zu erweitern. 16 Jahre später, während der Französischen Revolution, als das ganze Staatseigentum versteigert wurde, konnte Bouchard Père et Fils den berühmten Weinberg Grèves Vigne de l’Enfant Jesus ersteigern.





Heute gehört Bouchard Père et Fils eine Fläche von etwa 130 Hektar Weinberg. 74 Hektar davon produzieren Premier Cru Weine und 12 Hektar produzieren Grand Crus.



Für begeisterte Weinliebhaber ist es möglich, an einer von European Waterways angebotenen Weintouren teilzunehmen, die Sie vorbei an den Beaune Grèves Vigne de l’Enfant Jesus Weinbergen bringen wird. Dort können Sie die Winzer treffen, die auch heute noch Wein mit traditionellen Methoden herstellen.



Weinliebhaber können dann die Weinberge von Beaune bestaunen, dem Weingut von Bouchard Père et Fils. Anschließend besuchen Sie das Château de Beaune für eine Führung durch die Weinkeller und natürlich für eine Weinprobe der ausgezeichneten Weine.



Eine Weintour der Weinberge von Bouchard Père et Fils in Burgund ist ein großartiger Weg, um diese faszinierende Weinregion und die komplexen und einzigartigen Weine, die sie hervorbringt, zu verstehen.





Über European Waterways:

European Waterways bietet einzigartige Schiffsreisen in Frankreich und anderen europäischen Ländern an. Das Unternehmen ist bekannt für seine luxuriösen, All-inclusive Angebote sowie sein passioniertes Team, das die Vorliebe für langsame Schiffstouren in den schönsten Kanälen und Flüssen Europas verbindet. Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.gobarging.com/french-canal-cruises

