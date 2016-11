Hotel Siusi Seiserhof – Winterwunderland im Hotel Seiser Alm

(firmenpresse) - Das Seiser Alm Hotel



Das 3 Sterne Superior Hotel Seiserhof blickt auf eine lange Tradition zurück und bietet seinen Gästen die besten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaub. Dazu gehören die exzellente Küche, wohnliche Zimmer, die Südtiroler Gastfreundschaft und der unaufdringliche Service der professionellen und freundlichen Mitarbeiter des Hotels Seiserhof. Eingebettet ist das Hotel Seiserhof in die beeindruckende Naturlandschaft des Naturparks Schlern. Durch die herrliche Umgebung erleben Sie stilvolle Urlaubstage inmitten der Dolomiten, in denen keine Wünsche offen bleiben.



Die schönste Zeit in Seis am Schlern



Die schönste und ruhigste Zeit des Jahres in der Bergwelt der Dolomiten verbringen und es sich einfach nur gut gehen lassen: Ein Traum, der im Hotel Seiserhof Realität wird. In der ruhigen Atmosphäre kann man sich perfekt auf den Winter einstimmen. Glitzernder Pulverschnee so weit das Auge reicht verspricht größtes Urlaubsglück. Die Seiser Alm ist das Winterrevier für Naturliebhaber und Genießer. In den Wintermonaten bekommt man den Eindruck, den verschneiten Garten Eden vor sich zu haben. Abgerundet wird das Winterglück durch festliche Dinner mit Gebäck und Punsch im Anschluss. So kommt bei jedem festliche Weihnachtsstimmung auf.



Wellness im Almurlaub Südtirol



Das lichtdurchflutete Hallenschwimmbad ist das Herzstück des Hotel Seiserhof. Die Beckengröße von 18x8 Metern lädt zum Schwimmen und Entspannen ein, während der traumhafte Blick auf den Schlern zur unvergesslichen Erinnerung wird. Entschlackende Saunagänge, ein erfrischendes Bad oder Gymnastik verwöhnen Körper und Geist. Ob beim Relaxen oder sanfter Bewegung, das Hotel Seiserhof bietet perfekte Entspannung und beeindruckende Gipfelblicke auf die Dolomiten.



