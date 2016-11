Eine kulinarische Tour auf den Wasserstraßen Frankreichs

Suchen Sie nach Trüffeln, stellen Sie Olivenöl her und entdecken Sie die Märkte der Narbonne. Eine Tour auf dem Canal du Midi wird eine einzigartige kulinarische Erfahrung in Frankreich sein.

(firmenpresse) - Die französische Küche ist weltbekannt für ihren Traditionsreichtum, ihre ausgewählten Zutaten und die exzellente Zubereitung. Im Jahr 2010 hat die UNESCO sie sogar zu einem „Immateriellen Kulturerbe“ des Landes erklärt.



Jede Region hat ihren eigenen einzigartigen gastronomischen Stil, der es wert ist erkundet zu werden. Dies gilt vor allem für die Küche und die Restaurants des französischen Südwestens.



Zum Glück für uns, schlängelt sich der wunderschöne, historische Canal du Midi durch diese Region. Das macht einen Hotelschiffurlaub entlang dieser Hauptwasserstraße zur perfekten Gelegenheit, die Kochkunst dieser Region zu erkunden, und es ist die ideale Option für eine kulinarische Tour.



Entdecken Sie Midi auf einem Boot

Eine kulinarische Tour auf einem Boot wie unserer Enchanté ist eine hervorragende Möglichkeit, die atemberaubende Landschaft zu entdecken und gleichzeitig die unverwechselbare Küche der Region zu erleben.



In einer gemütlichen Geschwindigkeit schlängelt sich das zweistöckige Hotelschiff durch die ruhigen Wasserstraßen Frankreichs. Im Hotelschiff können bis zu 8 Personen übernachten. Dies bedeutet, dass Sie sich niemals durch Menschenmassen schlagen müssen, um die große Vielfalt der gastronomischen Köstlichkeiten genießen zu können.



Neben einer Klimaanlage und einem Pool verfügt das luxuriöse Hotelschiff auch über eine offene Bordküche. Deshalb können Sie dem Chefkoch dabei zuschauen, wie er seine kulinarischen Meisterwerke herstellt, und sogar ein paar Tricks lernen.



Trüffelsuche



Vom Komfort Ihres Hotelschiffes aus, können Sie das kulinarische Erbe der Region auf einer Reihe von Ausflügen an Land erkunden.



Nehmen Sie sich auf Ihrer Reise entlang des Kanals Zeit für einen Zwischenstopp im Wald von Minervois. Unternehmen Sie eine Wanderung auf den wunderschönen Hügeln der Region und entdecken Sie die uralte Tradition der Trüffelsuche.



Traditionell wurden für die Suche nach dieser Delikatesse Trüffelschweine verwendet, aber heute werden auch Hunde trainiert, damit sie sie erschnüffeln können. Sie können den Hunden dabei zuschauen, wie sie die kulinarischen Schätze ausgraben und zu ihrem Herrchen bringen.





Nachdem Sie zugeschaut haben, wie die weißen Trüffel ausgegraben werden, erhalten Sie die Möglichkeit zum Sitz des Trüffelunternehmens zurückzukehren und dort die edlen Schätze zu kosten. Wenn Sie an einer kulinarischen Tour, wie wir sie anbieten, teilnehmen, wird der Chefkoch einige Trüffel mit zum Hotelschiff bringen und Ihnen dort zeigen, wie sie für das Abendessen zubereitet werden.



Gastronomische Ausflüge



Andere Ausflüge, die für Sie interessant sein könnten, beinhalten: Entdecken Sie, wie die Schnecken, die in der französischen Küche verwendet werden, gezüchtet und zubereitet werden; besuchen Sie eine Olivenölmühle und besuchen Sie die Ziegenkäsehersteller der Combebelle-Ziegenfarm.



Verpassen Sie auch nicht die Gelegenheit den großen Lebensmittelmarkt in Narbonne zu besichtigen. Die verschiedenen Anbieter verkaufen alles von frischem Fleisch, Fisch, Wurstwaren, Süßigkeiten und anderen Köstlichkeiten, die Sie verkosten und mit nach Hause nehmen können.



Ihre Zeit auf dem Hotelschiff können Sie damit verbringen, Kochstunden bei einem Weltklasse-Koch zu nehmen, die exzellenten lokalen Weine zu verkosten oder die köstlichen Produkte, die Sie auf Ihren Ausflügen entdeckt haben, zu probieren. Eine kulinarische Tour entlang des Canal du Midi ist ein hervorragender Weg, um sich mit der exquisiten Küche der Region vertraut zu machen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gobarging.com/french-canal-cruises



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über European Waterways:

European Waterways bietet einzigartige Schiffsreisen in Frankreich und anderen europäischen Ländern an. Das Unternehmen ist bekannt für seine luxuriösen, All-inclusive Angebote sowie sein passioniertes Team, das die Vorliebe für langsame Schiffstouren in den schönsten Kanälen und Flüssen Europas verbindet. Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.gobarging.com/french-canal-cruises

Dies ist eine Pressemitteilung von

European Waterways

PresseKontakt / Agentur:

Kontakt:

European Waterways Ltd

The Barn, Riding Court

Riding Court Road, Datchet

Berkshire, SL3 9JT

United Kingdom



+44 (0)1753 598555

Datum: 22.11.2016 - 12:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1427501

Anzahl Zeichen: 3922

Kontakt-Informationen:

Firma: European Waterways



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung