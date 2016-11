Lastwagenfahrer: Wissen was zu tun (und nicht zu tun) ist im Falle eines Motorschadens

Wissen Sie, wie Sie sich verhalten müssen, wenn Ihr Truck liegenbleibt, um die Verkehrssicherheit für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten?

(firmenpresse) - Wir hoffen alle, dass es nicht passieren wird … aber wenn Sie sich für ein Leben als Lastwagenfahrer entschieden haben, sollten Sie wissen, wie Sie im Falle eine Panne handeln müssen. Es ist immer gut auf alles vorbereitet zu sein.



Sei es in einer Stadt, auf einer verschlafenen Landstraße oder auf einer Autobahn – das wichtigste bei einer Verkehrspanne ist die Sicherheit. Denken Sie immer an Ihre eigene und die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer, bevor Sie entscheiden, was zu tun ist.



Die Grundregel



Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Fahrzeug haben, sollten Sie die Warnblinkanlage anschalten, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen und dann so sanft wie möglich abzubremsen und auf dem Standstreifen zum Stehen zu kommen.



Im Folgenden werde ich Ihnen einige Beispiele schildern, was passieren kann und wie Sie in diesen Situationen handeln sollten.



Reifenplatzer



Leider kommen Reifenplatzer häufiger vor als man denkt. Es gibt einige Regeln, die Sie befolgen sollten, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten.



Ein Reifenplatzer, besonders einer der Vorderreifen, kann dazu führen, dass Ihr Fahrzeug sehr schwer zu kontrollieren ist. Deshalb ist es wichtig das Lenkrad jeder Zeit fest im Griff zu haben.



Machen Sie die Warnblinkanlage an und lenken Sie das Fahrzeug zur rechten Seite der Fahrbahn, während Sie sanft abbremsen. Passen Sie auf den restlichen Verkehr sowie Fußgänger auf und vermeiden Sie scharfes Einlenken und Vollbremsungen.



Autobahnpannen



Fahren Sie so weit rechts auf den Standstreifen, wie Sie können. Schalten Sie Ihre Warnblinkanlage und das Standlicht an, wenn es dunkel ist oder die Sichtbarkeit reduziert ist.



Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass Sie Ihr Fahrzeug auf der Beifahrerseite verlassen, während Sie auf Hilfe warten – es kann sehr gefährlich sein im Fahrzeug zu bleiben, da die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Sie sollten eine Sicherheits-Warnjacke in Ihrem Führerhaus haben und diese tragen, damit Sie von anderen Fahrern gesehen werden können, während Sie warten.





Nutzen Sie die Notrufsäulen am Straßenrand, dies wird die Notfalldienste sofort über Ihren Standort informieren.



Die neuen Autobahnen mit Verkehrsleitsystem verwenden den Standstreifen manchmal als Fahrbahn bei großem Verkehrsaufkommen. Falls es notwendig ist, sollten Sie deshalb versuchen die Autobahn über eine Ausfahrt zu verlassen oder auf einen Rastplatz zu fahren, wenn dies möglich ist.



Straßenverkehrssicherheit



Um die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer sicherzustellen, ist es wichtig, die Warnblinkanlage anzuschalten, damit die anderen Fahrer wissen, dass Sie angehalten haben. Insbesondere wenn Ihr Fahrzeug einen Teil der Straße blockiert.



Zusätzlich zur Warnblinkanlage können Sie auch ein Warndreieck aufstellen. Stellen Sie Ihr Warndreieck 45 Meter entfernt von Ihrem Fahrzeug auf. Auf einer kurvigen oder hügeligen Strecke können die anderen Fahrer das Warndreieck sehen, bevor Sie um die Ecke kommen.



Bleiben Sie sicher



Tragen Sie eine Sicherheits-Warnjacke, damit die andern Fahrer Sie sehen können, wenn Sie nicht in Ihrem Fahrerhaus sind, besonders auf Autobahnen. Wenn Ihr Speditionsunternehmen eigene Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf die Kleidung hat, stellen Sie sicher, dass Sie diese kennen.



Niemand will die Probleme und potentiellen Gefahren, die eine Panne mit sich bringt haben, aber wenn Sie diese einfachen Regeln einhalten, werden Sie immer so sicher wie möglich sein.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://haulageexchange.co.uk/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über HX

HX ist eine Online-Handelsplattform, die LKW-Fahrer und deren leere Fahrzeuge mit Gewerbetreibenden und deren zu liefernden Waren verbindet. Erfahren Sie mehr unter: http://haulageexchange.co.uk/

Dies ist eine Pressemitteilung von

Haulage Exchange

PresseKontakt / Agentur:

Kontakt:

BV2, The Perfume Factory,

140 Wales Farm Road,

London,

W3 6UG

United Kingdom



info(at)haulageexchange.co.uk



020 8896 6725



Datum: 22.11.2016 - 12:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1427507

Anzahl Zeichen: 3898

Kontakt-Informationen:

Firma: Haulage Exchange



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung