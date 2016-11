Zipato ZipaTile für CES Innovationspreis 2017 nominiert

Die Z-Wave Europe GmbH informiert im Namen von Zipato, einem führenden Hersteller von Smart Home Produkten mit Z-Wave Funktechnologie, dass die neueste Version der Smart Home Zentrale „ZipaTile“ für den CES Innovation Award 2017 nominiert wurde.

(firmenpresse) - Hohenstein-Ernstthal, den 22.11.2016 – Die Z-Wave Europe GmbH informiert im Namen von Zipato, einem führenden Hersteller von Smart Home Produkten mit Z-Wave Funktechnologie, dass die neueste Version der Smart Home Zentrale „ZipaTile“ für den CES Innovation Award 2017 nominiert wurde. Dabei ehrt eine hochkarätig besetzte Jury aus unabhängigen Industrie-Designern, Ingenieuren und Vertretern von Fachmedien im Rahmen der Consumer Electronics Show Produkte aus 28 Kategorien für herausragendes Design und zukunftsweisende Technologien.



ZipaTile ist die erste Z-Wave Smart Home Zentrale (Gateway) mit 8“ Touch-Display, Android Betriebssystem und einer Vielzahl integrierter Sensoren. Das Gerät ist sowohl für Neu- als auch Bestandsbauten geeignet und kann gleichzeitig als Sicherheits-System, Raum-Thermostat, Gegensprechanlage/Videotelefon, Media-Player und Smart Home Steuerzentrale verwendet werden. Zipato zeichnet sich durch professionelle Heimautomations-Produkte und die Verbindung unterschiedlicher Smart Home Protokolle aus. Die neueste Version des ZipaTile beherrscht neben den Smart Home Funk-Standards Z-Wave und ZigBee auch Bluetooth und WLAN. Das ZipaTile wird sichtbar an der Wand montiert, von wo es das Zuhause überwachen, steuern und automatisieren kann. Dank seiner umfangreichen Ausstattung bietet das Gerät ein außergewöhnliches Smart Home Erlebnis für alle Familienmitglieder.



„Wir fühlen uns durch die Nominierung für den CES Innovation Award zutiefst geehrt.“, sagt Sebastian Popovic, CEO bei Zipato. „ZipaTile ist das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit unseres hochmotivierten Teams in den vergangenen 5 Jahren. Dank eines engen Kommunikationsaustauschs mit tausenden bestehenden Zipato-Nutzern weltweit und der Zusammenarbeit mit vielen Partnern ist es uns gelungen, ein revolutionäres Gerät zu bauen, welches jedes Zuhause sicherer, energieeffizienter und komfortabler macht.“



Der prestigeträchtige CES Innovation Award wird durch die Consumer Technology Association (CTA)™, den Veranstalter der CES 2017, verliehen. Auf der CES Show werden seit 1976 jährlich die neuesten Technologie- und Design-Entwicklungen der Unterhaltungselektronik präsentiert. Die für den Innovationspreis nominierten Produkte werden hinsichtlich Technologie, Ästhetik, Design, Funktion, Anwendernutzen und Innovationsleistung gegenüber anderen Produkte im Markt bewertet.





Zipato’s ZipaTile wird auf der kommenden CES, welche vom 5. bis 8. Januar 2017 in Las Vegas (Nevada) stattfindet, zu sehen sein.



Die Z-Wave Europe GmbH ist größter europäischer Distributor für Geräte mit der Z-Wave Funktechnologie und vertreibt als enger Partner die Produkte des Herstellers Zipato europaweit.







http://www.zwave.eu



Die Z-Wave Europe GmbH mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal begann im Jahr 2008 als Pionier der Branche damit, die ersten Z-Wave-Produkte nach Europa zu importieren. Seitdem entwickelte sich Z-Wave Europe als konstant wachsendes Unternehmen zum führenden Value Added Distributor für auf der Z-Wave Funktechnologie basierende Heimautomations-Technik („Smart Home“). Unter dem Leitmotiv „Wir machen das Leben einfacher“ liefert das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen, um Häuser, Wohnungen und Büros in Smart Homes zu verwandeln. Das Unternehmen vertreibt in erster Linie Z-Wave zertifizierte Geräte an Groß- und Zwischenhändler.



Nach einer Studie von Focus und Statista wurde Z-Wave Europe als „Wachstumschampion 2016“ ausgezeichnet und zählt damit zu den 500 wachstumsstärksten Unternehmen der vergangenen fünf Jahre in Deutschland. Darüber hinaus gehört Z-Wave Europe in der Kategorie „IT-Service“ zu den Besten im Wettbewerb INNOVATIONSPREIS-IT 2016 (www.it-service-bestenliste.de).



In enger Zusammenarbeit mit der Z-Wave Allianz (www.zwavealliance.org) fördert Z-Wave Europe die Verbreitung der Z-Wave Technologie als größtem existierenden Verbund-System für kabellose Heimautomation. Gemeinsam mit Z-Wave.Me, einem Schweizerisch-Deutsch-Russischen Unternehmen entwickelt Z-Wave Europe Software für verschiedene Anwendungen der Technologie. Dies beinhaltet unter anderem auch „Z-Way“, die erste zertifizierte Z-Wave Controller Software.

Kommentare zur Pressemitteilung