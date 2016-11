Gemeinsam mit Window2Print auf Messen erfolgreich

Einen Messeauftritt zu planen und vorzubereiten ist ein Kraftakt und sehr Zeitintensiv. Die Standfläche wird vermessen und die optimale Raumausnutzung wird bis in das kleinste Detail geplant. Die richtige Präsentation ihrer Neuheiten steht hierbei stets im Vordergrund und dies gilt es zielführend auf der Messe attraktiv zu vermitteln. Mit einem Messeauftritt sollen möglichst viele Kontakte von potenziellen Neukunden geknüpft werden, bestehende Kontakte gepflegt und intensiviert und die Vorteile der eigenen Produkte im Vergleich zum Wettbewerb in den Vordergrund gestellt werden.

Es stellt sich die Frage, welche Maßnahmen einen erfolgreichen Messeauftritt gewähren?



1.Im Voraus planen:

Um unangenehme Überraschungen während der Messe zu vermeiden, sollten sämtliche Themen und Punkte im Voraus gut geplant und ausgearbeitet werden. Es sollten Fertigungszeiten richtig kalkuliert und eingeplant werden. Ob Folien, Roll-ups oder Messewände, alle Details sollten pünktlich zum Beginn zur Verfügung stehen.



2.Informationen sind die Grundlage des Erfolges:

Jedes Detail eines Messestandes sollte bis ins kleinste Detail durchdacht und umgesetzt sein. Der Name des Unternehmens und der Produkte sollten gut leserlich und optimal auf dem Stand platziert werden. Sind Ihre Botschaften und Informationen gut ausgearbeitet und werden bestens durch verschiedene Medien und Maßnahmen vermittelt, wird sich die Aufmerksamkeit der Messebesucher auf Ihren Stand richten.



3.Farbenzusammenspiel und dessen Wirkung:

Bei der Gestaltung und der Auswahl sämtlicher Farben des Messestandes sollte stets auf die Farbpalette zurückgegriffen werden, welche auch im Logo und den Produkten des Unternehmens zu finden sind. Dies dient zum einen den Kunden zur Orientierung und zum anderen für Ihr Unternehmen als Wiedererkennungsmerkmal und Identifizierung.



4.Sie repräsentieren Ihr Unternehmen:



Das ein gewisser Dresscode aller Messemitarbeiter eingehalten werden sollte, brauchen wir nicht zu erwähnen. Generell sollte die Kleidung dem Motto und der Botschaft Ihres Messestands angepasst sein, sodass der Fokus stets den Produkten gilt.



5.Ein schöner Abschluss:

So wichtig wie eine intensive Messevorbereitung ist ebenfalls die Nachbereitung. Sämtliche neue Kontakte nützen Ihnen nichts, wenn diese nicht zeitnah genutzt werden. Potenzielle Kunden, welche Interesse an Ihrem Unternehmen und deren Produkten oder Dienstleistungen signalisiert haben, sollten zeitnah kontaktiert werden um weitere Schritte, welche für Sie zielführend sind, zu veranlassen. Somit wird Ihrem Erfolg nichts im Weg stehen.



So anstrengend und kostenintensiv Messen sein können, so spannend und aufregend kann auch die Zeit auf einer Messe sein. Behalten sie ihr Ziel im Auge und verfolgen sie dies mit jeglicher Konsequenz. Mit einem Lächeln im Gesicht und Freude an Ihrem Auftritt werden Sie begeistern.







Unternehmensprofil

Window2Print ist ein solide geführtes Familienunternehmen mit Sitz in Frankfurt (Oder). Service und Qualität steht für Window2Print an oberster Stelle. Dank eines hochmodernen Maschinenparks und eigener Konfektionierungsabteilung fertigt Window2Print zuverlässig, europaweit jede gewünschte Größe an Fahnen- und Bannerwerbung in einem familiären Arbeitsumfeld, wobei die Wünsche und Ansprüche der Kunden immer an Erster Stelle stehen.

Des Weiteren ist Window2Print sehr auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit bedacht und dank modernster Drucktechnologien werden sämtliche Erzeugnisse, Umweltbewusst hergestellt.



