Wie Scania die Auszeichnung „International Truck of the Year 2017“ gewonnen hat

Transportmanager sollten zur Kenntnis nehmen: die neue Scania S-Serie hat die komplette Konkurrenz hinter sich gelassen und sich den angesehensten Preis der Industrie gesichert.

(firmenpresse) - Eine Jury aus 25 Fachjournalisten aus ganz Europa hat auf der 66. IAA für Nutzfahrzeuge in Hannover der Scania S-Serie die angesehene Auszeichnung „Truck of the Year“ verliehen.



Schon vorher ein Liebling bei Transportmanagern aufgrund ihres innovativen Designs und ihrer Kosteneffizienz ließ die Scania S-Serie die ganze Konkurrenz hinter sich. Ihre stärksten Konkurrenten waren der Mercedes-Benz Actros und Ivecos neu eingeführte Stralis XP-NP Serie.



Die Auszeichnung “International Truck of the Year”



In seinem 40. Jahr ist der “International Truck of the Year” immer noch einer der angesehensten Auszeichnungen der Industrie. Fachjournalisten aus 25 europäischen Ländern, inklusive Großbritannien, Frankreich, Belgien, Spanien und Italien, verleihen jährlich den Preis für einen Lastwagen, der alle wichtigen Kriterien erfüllt.



Die Jury sagte, dass sie nach einem Lastwagen suchte, der “den größten Beitrag zur Straßentransporteffizienz geleistet hat, basierend auf mehreren wichtigen Kriterien wie technologischer Innovation, Komfort, Sicherheit, Fahrbarkeit, Treibstoffeffizienz, ökologischer Fußabdruck und Gesamtwirtschaftlichkeit.“



Der in Großbritannien im Jahr 1976 vom Herausgeber des Truck Magazin, Pat Kennett, gegründete Preis, hat sich im Laufe der Jahre weiter entwickelt. Was sich nicht geändert hat, ist die Unvoreingenommenheit der Juroren. Auch heute noch basiert der Preis auf einer professionellen Analyse und persönlichen Testerfahrungen. Die Journalisten ermitteln genauestens, welche Leistung die Fahrzeuge auf der Straße erbringen.



Die Scania S-Serie



Was ist so besonders an der Scania S-Serie? Nun, nach Meinung der Juroren hat Scania die technischen Vorteile ihrer derzeitigen Modell-Palette noch erweitert und damit die nächste Generation von Lastwagen erschaffen. Diese verfügen über eine verbesserte Aerodynamik, Ergonomik, Fahrbarkeit, Leistung und Sicherheit.



Einige der von den Juroren betonten Highlights sind die kürzere Gangwechselzeit durch das automatische Opticruise Getriebe und die Leistung des neusten Sechszylinder-, 13-Liter-, SCR Technologie-, 500 HP -Motors. Laut der Juroren ist das Ergebnis eine verbesserte Treibstoffeffizienz bei einer Vielzahl von verschieden Straßenbedingungen.





Verbesserte Fahrersicht, Fahrerkomfort (dank des neuen flachen Bodens) und reduzierte CO2-Emissionen wurden ebenfalls als Gründe für die Verleihung des Preises an Scania genannt. Die Scania Euro 6 Lastwägen können nun mit hydriertem Pflanzenöl betrieben werden, was die C02-Emissionen potentiell um über 90% reduziert.



Aber es war auch das eigens für die S-Serie angefertigte Flottenmanagement und die Serviceangebote, die die Juroren begeistert haben. Dies kann Scania dank der über 200.000 Fahrzeuge, die bereits auf den Straßen unterwegs sind, anbieten.



Warum ist dieser Preis wichtig?



Preise kommen und gehen, aber der Grund warum der “Truck of the Year” Award ein wichtiger Anhaltspunkt für Transportmanager ist, zeigt sich, wenn man sich die Vorjahresgewinner des Preises anschaut: der Iveco Eurocargo 2016, Renault Truck T 2015 und Volvo FH 2014.



Alle diese Lastwagenreihen sind aufgrund ihres innovativen Designs, ihrer Wirtschaftlichkeit und Leistung, Lieblinge der Transportmanager geworden. Wir können nur annehmen, dass dies für die Scania S-Serie auch zutrifft.





Über HX

HX ist eine Online-Handelsplattform, die LKW-Fahrer und deren leere Fahrzeuge mit Gewerbetreibenden und deren zu liefernden Waren verbindet.

Haulage Exchange

BV2, The Perfume Factory,

140 Wales Farm Road,

London,

W3 6UG

United Kingdom



info(at)haulageexchange.co.uk



020 8896 6725

