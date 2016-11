Elbe-Werkstätten - Behindertenwerkstatt Hamburg

Die Elbe-Werkstätten bieten Menschen mit Behinderung vielseitige berufliche Bildungs- und Arbeitsangebote im ganzen Hamburger Raum.

(firmenpresse) - Für Menschen mit Behinderung (WfbM):

Die beruflichen Bildungs- und Arbeitsangebote der Elbe-Werkstätten sind an Menschen mit Behinderung im Großraum Hamburg gerichtet.

Diese finden Sie nicht nur innerhalb der Werkstatt, sondern wir ermöglichen auch berufliche Rehabilitation in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes.

Rehabilitation von Menschen mit Behinderung heißt für uns:

Erkennen und Umsetzen von Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation, berufliche Qualifizierung, Wiedereinstieg in den beruflichen Alltag, Angebot von sozialen Kontakten sowie Tagesstrukturierung, Kooperation mit anderen Einrichtungen der Behindertenhilfe, enge Zusammenarbeit mit sozialen Trägereinrichtungen und Kooperation mit Unternehmen der freien Wirtschaft.

Für Unternehmen:

Professionell, termintreu und flexibel - die Elbe-Werkstätten bieten für Unternehmen und private Auftraggeber Produktion und Dienstleistungen in den folgenden Geschäftsfeldern:

Verpackung und Konfektionierung, Elektro und Montage, Gastronomie und CAP-Markt, Papier und Digitalisierung, Gartenbau und Dienstleistung, Holz, Metall und Textil.

Wir bearbeiten Ihre Aufträge in unseren Werkstätten oder bei Bedarf auch direkt bei Ihnen vor Ort. Dabei garantieren wir die qualitativ hochwertige Ausführung aller Lohnfertigungsaufträge, Termintreue und ein hohes Maß an Flexibilität. Neben der Lohnfertigung bieten wir Ihnen auch unterschiedliche Dienstleistungen und Waren aus eigener Produktion an. Neben professioneller Arbeit, Qualitätsstandards und Zertifizierungen bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, bares Geld zu sparen: Bei jedem Auftrag können 50 Prozent der im Rechnungsbetrag enthaltenen Arbeitsleistung von der zu entrichtenden Ausgleichsabgabe abgezogen werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.elbe-werkstaetten.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die beruflichen Bildungs- und Arbeitsangebote der Elbe-Werkstätten sind an Menschen mit Behinderung im Großraum Hamburg gerichtet. Diese finden Sie nicht nur innerhalb der Werkstatt, sondern wir ermöglichen auch berufliche Rehabilitation in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes.

Aufträge werden in den eigenen Werkstätten oder bei Bedarf auch direkt in dem jeweiligen Unternehmen ausgeführt - professionell, termintreu und flexibel. Um den Wünschen unserer Kunden entgegenzukommen und gleichzeitig die Beschäftigten der Elbe-Werkstätten bestmöglich in ihrer beruflichen Entwicklung zu begleiten, qualifizieren wir sie bedarfsgerecht für neue Aufgaben.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Elbe-Werkstätten GmbH

Datum: 22.11.2016 - 14:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1427617

Anzahl Zeichen: 1925

Kontakt-Informationen:

Firma: Elbe-Werkstätten GmbH

Ansprechpartner: Maria Berges

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 428 680



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 22.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung