vServer-Rabattaktion beim EUserv „CyberSale 2016“

• 20% Rabatt auf alle virtuellen Server mit 12 Monaten Laufzeit

• SSD vServer während des CyberSales bereits ab 10 EUR/Monat

• Umfangreiche Services mit Serverstandort Deutschland

(firmenpresse) - Der Serverhoster EUserv Internet (www.euserv.de) startet mit einem „CyberSale 2016“ und bietet in der Vorweihnachtszeit attraktive Aktionstarife mit Sparpotential. So gewährt der Hostinganbieter ab sofort 20 Prozent Rabatt auf seine virtuellen Server mit 12 Monaten Laufzeit. Damit kostet der vServer „Basic M“ für Einsteiger derzeit lediglich knapp 7 Euro pro Monat.





SSD vServer während des CyberSales bereits ab 10 EUR/Monat



Wer schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten benötigt, bekommt während des „CyberSales 2016“ bei EUserv bereits ab 10 Euro pro Monat einen virtuellen Server mit leistungsfähigem SSD-Festplattenspeicher. Während eine klassische Festplatte mit 50-100 IOPS (I/O operations per second) aufwartet, sorgt eine SSD mit bis zu 10.000 IOPS für einen Faktor bis zu 1.000 an Performance-Plus. Typische Einsatzgebiete für SSDs in Servern finden sich somit häufig im Umfeld von Anwendungen, die innerhalb kürzester Zeit auf große Datenmengen zugreifen, diese verarbeiten und zur Verfügung stellen – etwa Datenbanken wie MySQL oder Webserver.





Umfangreicher Service und attraktive Features



Alle vServer von EUserv sind hochperformante, virtualisierte Linux Rootserver mit vollem Administrator-Zugriff („root“). Bis zu 32GB RAM und 8 Cores werden angeboten.



Funktionen wie VPN- und FUSE-Unterstützung, Backupspeicher, Reinstallationen, Rettungssystem und Reboots über Webpanel oder App sind in allen Tarifen enthalten. Zudem kann zwischen vielen verschiedenen Linux-Distributionen gewählt werden. Der Serverstandort befindet sich im thüringischen Jena. Das Rechenzentrum wird von EUserv selbst betrieben.



Die virtuellen Server Tarife sind unter http://www.euserv.de erhältlich.





Mit dem Gutscheincode



kO6qXSD1



gewährt EUserv während des „CyberSales 2016“ einen Rabatt von 20 Prozent auf alle virtuellen Server mit 12 Monaten Laufzeit. Die Rabattpreise gelten über die gesamte Vertragslaufzeit, also auch, wenn der Kunde den Vertrag über die ersten 12 Monate hinaus weiterbetreiben will.







Wie wird der Gutschein verwendet?

Der Kunde sucht sich auf der Website von EUserv den gewünschten vServer aus und legt ihn als 12-Monatsvertrag in den Warenkorb. Danach kann im Warenkorb der Gutscheincode eingelöst werden und der Rabatt von 20% wird abgezogen.





Über EUserv Internet

Als Geschäftsbereich der ISPpro Internet KG stellt EUserv einen stark wachsenden Anbieter im Bereich Webhosting, Domainregistrierung und dedizierte Server dar. Die ISPpro Internet KG betreibt eigene Rechenzentren und ein eigenes europäisches Netzwerk. Sie ist Mitglied bei DENIC, eco, RIPE, NIC.AT und RA Italiana. Seit 1998 betreut das Unternehmen weltweit über 65.000 Kunden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

EUserv Internet

