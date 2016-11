Ein hervorragender Reiseort für einen Familienurlaub: Peniche

Penich in Portugal ist ein ausgezeichneter Ort für Familien, die einen unvergesslichen Urlaub suchen. Surfen, jede Menge Freizeitaktivitäten und eine wunderschöne Landschaft: Peniche hat alles zu bieten!

(firmenpresse) - Surfurlaube für Familien sind eine fantastische Möglichkeit Spaß mit der gesamten Familie zu haben. Wenn Sie auch noch in einer wunderschönen Umgebung stattfinden, können Sie Ihren Kindern gleichzeitig die atemberaubenden Wunder der Natur näherbringen. Ich glaube, dass Peniche in Portugal eines der besten Reiseziele für einen Surfurlaub für Familien ist, da es dort einige der besten Strände an der Silberküste gibt. Peniche ist eine malerisch gelegene Hafenstadt, die über eine reiche Historie und jede Menge Freizeitaktivitäten verfügt.



So sieht eine typische Urlaubsreise aus, wenn Sie mit Summit & Blue buchen.



Tag 1



Nach einem kurzen Flughafentransfer von Lissabon nach Peniche checken Sie in Ihrem Hotel ein und machen es sich in der trendigen Surfer´s Lodge gemütlich – komplett mit komfortablen Schlafzimmern und einer coolen Atmosphäre. Nachmittags können Sie am Strand sonnenbaden gehen und abends einen Spaziergang zu einem der vielen Fischrestaurants der Hafenstadt genießen.



Tag 2



Nach einem herzhaften Frühstück starten Sie ihren Surfurlaub mit Ihrer ersten Surfstunde. Anschließend können Sie ein wohlverdientes Mittagsessen genießen, bevor Sie zu einem Nachmittagsspaziergang durch Peniche aufbrechen. Verpassen Sie nicht die Festung von Peniche und das Museum, in dem Sie Hintergrundinformationen über die spannende Geschichte dieser historischen Stadt erfahren können. Genießen Sie die exquisite lokale Küche in einem der lokalen Restaurants und probieren Sie unbedingt ein Glas (oder zwei … oder drei) des hervorragenden portugiesischen Weines, während Sie die Atmosphäre aufsaugen.



Tag 3



Ihre zweite Surfstunde wird Sie selbstbewusster machen und Sie werden deutliche Fortschritte feststellen. Deshalb sollten Sie sich anschließend mit einem köstlichen Mittagessen belohnen oder sich einfach am Strand entspannen. Einige der Familienaktivitäten, die dort angeboten werden, sind: Segeln, Tauchen, Kanufahren, Windsurfen oder einen Ausflug in den fantastischen Sportagua Wasserpark. Am Abend können Sie einen gemütlichen Strandspaziergang unternehmen und eine der vielen Beachbars und Restaurants besuchen, um köstliches Essen und Wein am Meer zu genießen.





Tag 4



Nachdem Sie sich in einer weiteren Surfstunde in den Wellen des Meeres ausgetobt haben, geht es zurück nach Peniche, um die zauberhafte Hafenstadt näher zu erkunden. Eine meiner persönlichen Empfehlungen ist die Wallfahrtskirche Nossa Senhora dos Remedios für eine hervorragende Aussicht und jede Menge Möglichkeiten für Familienfotos, sowie die wunderschönen Kirchen Sao Pedro und Misericordia.



Tag 5



Nach dem Frühstück und einer weiteren Surfstunde, sollten Sie die Kinder eine neue Freizeitaktivität ausprobieren lassen, während Sie mit Ihrem Partner einen romantischen Nachmittag verbringen. Dies könnte zum Beispiel ein Segelausflug auf das Meer, ein Spaziergang durch Peniche oder entlang der malerischen Küstenlinie sein. Treffen Sie Ihre Kinder im Restaurant Ihres Hotels und entspannen Sie sich auf der Dachterrasse beim Sternenbeobachten untermalt von relaxender Musik.



Tag 6



Nach einem weiteren köstlichen Frühstück findet Ihre letzte Surfstunde statt. Sie werden stolz darauf sein, was Sie alles gelernt haben und das Gefühl genießen in den Wellen zu surfen. Entspannen Sie sich noch ein bisschen am Strand, bevor Sie Ihre Koffer packen und zum Flughafen aufbrechen.



Das alles werden Sie bei einem typischen Surfurlaub für Familien in Peniche erleben. Mein Team und ich können Ihnen jedoch eine eigens auf Sie zugeschnittene Urlaubsreise anbieten. Kontaktieren Sie uns noch heute. Dann können wir Ideen austauschen und Ihren Traumurlaub Realität werden lassen.





