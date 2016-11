VERSCHENKEN SIE GLÜCK: DIE EXKLUSIVEN WEIHNACHTSSETS VON CAUDALIE

Alle Jahre wieder die selbe Frage: Was verschenke ich dieses Jahr zu Weihnachten an meine Liebsten? CAUDALIE hat wie immer die passende Antwort auf diese Frage: Mit den neuen, exklusiv limitierten WEIHNACHTSSETS kann die schönste Zeit des Jahres beginnen!

Die Must-haves der Kollektion sind das ROSE DE VIGNE und das THÉ DES VIGNES SET mit streng limierten und nur in diesem Set erhältlichen Duschgelen und Handcremes, jeweils abgestimmt auf die Düfte. Die Sets mit den EAUX FRAÎCHES THÉ DES VIGNES oder ROSE DE VIGNE, jeweils in der 50ml Größe, sowie den zwei dazu perekt harmonisierenden Produkten sind der ideale (Reise-)Begleiter für die kalte Winterwunderzeit!

Aber auch das zu dieser Jahreszeit mehr als passende REICHHALTIGE KÖRPERCREME SET mit der beliebten Körpercreme aus Trauben- und Karitébutter sowie einer Lippenpflege und Handcreme und das zauberhafte COCOON SET mit der Vinosource Sorbet Creme, der Feuchtigkeit spendenden Maske sowie einem Reinigungsschaum sollten bei jedem ganz weit oben auf der Wunschliste stehen!

Neben den vier genannten Geschenksets sind noch viele weitere zauberhafte WEIHNACHTSSETS ab sofort in ausgewählten Apotheken, auf www.caudalie.com und in den Caudalie Boutique-Spas erhältlich.





