Eine typische Urlaubswoche in Griechenland für abenteuerlustige Familien

Limnos bietet Familien die Gelegenheit, eine Vielzahl von Wassersport- und anderen Aktivitäten auszuprobieren, sowie exzellente Unterkünfte und eine wunderschöne Landschaft.

(firmenpresse) - Griechenland ist ein hervorragendes Reiseziel für Familien, die Spaß, Abenteuer und jede Menge Sonne in Ihrem Urlaub erleben wollen. Hier bei Summit & Blue empfehlen wir oft unsere aufregenden und einzigartigen Wassersport und Glamping-Urlaube (glamouröses Camping) in Griechenland. Dort können Sie Familienabenteuer erleben, aber auch jede Menge Komfort genießen. Limnos ist ein Paradies für Wassersportler, mit jeder Menge spannender Aktivitäten, die Sie während Ihrem Aufenthalt ausprobieren können.



So sieht eine typische Woche im Surf Club Keros aus:



Tag 1



Ihr Sommerurlaub in Griechenland beginnt in dem Moment, in dem Sie auf Limnos landen. Wenn Sie im Surf Club Keros eingecheckt haben, werden Sie zu einem fantastischen Luxus-Safari-Zelt geführt und können sofort die einzigartige Atmosphäre genießen. In den Luxuszelten gibt es Badezimmer, private Verandas mit Hängematten, Fernsehern und sogar einer Nespresso-Maschine! Machen Sie es sich gemütlich, bevor Sie einen erholsamen Spaziergang zum Strand unternehmen.



Tag 2



Sie können wahrscheinlich kaum abwarten, dass es losgeht, nachdem Sie die Nacht in Ihrem Safarizelt verbracht haben. Wieso beginnen Sie Ihren Urlaub nicht mit einer Surfstunde? Limnos ist ein großartiger Surfort für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten. Für jedes Fähigkeitsniveau ist etwas dabei und Sie werden jede Menge Spaß beim Wellenreiten haben. Nach einem wohlverdienten Mittagessen können Sie sich Mountainbikes mieten und die spektakuläre Insel erkunden. Radeln Sie entlang an unberührten Stränden und verlassenen Landschaften. Am Abend können Sie einen hervorragenden Tag mit einem köstlichen Essen in „Mama’s Kitchen“ ausklingen lassen.



Tag 3



Es gibt nichts Besseres, als den Tag auf Limnos mit Wassersport zu beginnen. Sie können entweder Ihre Surffähigkeiten weiter verbessern oder sich im Kitesurfen versuchen. Flaches Wasser, eine sichere Bucht und ein sandiger Meeresboden stellen sicher, dass Sie sicher sein werden, egal ob und wie gut Sie sind. Verbringen Sie den Nachmittag am Strand oder auf dem Wasser, bevor Sie den Abend in einer der Chill Out Zones genießen.





Tag 4



Probieren Sie Windsurfen nach dem Frühstück aus! Die Keros Bucht ist wie gemacht dafür, egal ob Sie Anfänger, Fortgeschrittener oder Experte sind. Ein Schnorchel-Ausflug ist eine exzellente Empfehlung für den Nachmittag und Sie werden bestimmt von der magischen Welt unter der Wasseroberfläche begeistert sein. Nach einem aufregenden Tag können Sie sich im Spazelt Ihres Glampingplatzes verwöhnen lassen und die Batterien wieder aufladen.



Tag 5



Wassersport am Morgen, gefolgt von einer 4x4 ATV Safari oder einem Ausflug zum Vogelbeobachten (vergessen Sie Ihre Kamera nicht). Am Abend können Sie sich am Strand erholen und sich dann in „Mama’s Kitchen“ bewirten und unterhalten lassen.



Tag 6



Nach einem letzten Morgen voll aufregendem Wassersport, haben Sie die Möglichkeit einen Kayakausflug oder einen Trip auf einem Fischerboot zu unternehmen. Dort können Sie einen letzten unvergesslichen Tag auf Limnos verbringen. Lassen Sie Ihren letzten Tag in Griechenland mit einem Strandspaziergang und einem Restaurantbesuch mit der ganzen Familie ausklingen.



Tag 7



Fahren Sie zum Flughafen mit vielen glücklichen Erinnerungen, Familienfotos und jeder Menge neuer Anekdoten.



So kann ein Sommerurlaub in Griechenland aussehen, wenn Sie mit uns buchen. Aber dies ist nur ein Beispiel! Um Ihren abenteuerreichen Traumurlaub zu buchen, kontaktieren Sie mein Team, um Ideen auszutauschen.





Über Summit & Blue:



Summit & Blue ist ein Reiseveranstalter, der selbst gestaltete Abenteuerreisen zu den aufregendsten Zielen weltweit anbietet, wie zum Beispiel Frankreich, Italien, Portugal, den USA und Kanada. Mit einzigartigen Routen und spannenden Aktivitäten stellen sie Reisen für Leute zusammen, die nach einer Erfahrung abseits des normalen Touristenrummels suchen.

Erfahren Sie mehr unter: http://summitandblue.com/



