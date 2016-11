Gebrauchtwagen mit Getriebeschaden verkaufen

Für einen professionellen Gebrauchtwagen Ankauf ist es von großer Bedeutung, tatsächlich jedes Auto anzukaufen. Durch seine jahrelange Erfahrung ist der Ankäufer ein Profi in seinem Metier, das garantiert eine seriöse und schnelle Abwicklung aller Geschäfte.



(firmenpresse) - Verkauf von Fahrzeugen mit Motorschaden



Leider passieren Motor- oder Getriebeschäden bei Kraftfahrzeugen auch in der heutigen Zeit immer wieder. Wenn Sie einmal in diese Lage geraten sollten, empfiehlt es sich, das weitere Vorgehen genau zu bedenken. Eine Reparatur aus eigener Tasche ist in so einem Fall natürlich eine sehr teure Variante. Normalerweise gibt es auch keine Möglichkeit, einen solchen Wagen an einen Privatkunden zu verkaufen. Als einzige realistische Variante bleibt oftmals der Verkauf an einen professionellen Autohändler. Viele einschlägige Firmen haben sich darauf spezialisiert, Autos mit einem Getriebeschaden oder einem Schaden am Motor anzukaufen. Daher sollten Sie kein Problem haben, Ihr Auto mit Getriebe- oder Motorschaden an den Mann zu bringen.



Auf jeden Fall dürfte der Verkauf an einen Autohändler in Anbetracht der Umstände die einfachste Alternative darstellen. Natürlich erhofft man sich beim Verkauf eines Fahrzeuges eine möglichst erhebliche Geldsumme, aber viele Verkäufer geben ihren Wagen aufgrund des Motor- oder Getriebeschadens beträchtlich unter dessen Wert ab. Ein solcher Schaden muss allerdings nicht dazu führen, das KFZ regelrecht zu verschenken. Das sollten sich verkaufswillige Autohalter immer vergegenwärtigen, wenn der Händler bestrebt ist, das Geschäft möglichst schnell zu einem Abschluss zu bringen. Das Beste wäre es, einen seriösen Autohändler zu kontaktieren, dem Sie vertrauen. Darüber hinaus finden sich im Internet auch permanent zahllose Annoncen und Angebote, die etwa „Wir kaufen jedes Auto“ oder „Kaufen auch Autos mit Motorschaden“.



Es dürfte in jeder größeren Stadt Händler oder Autohäuser geben, die sich darauf spezialisiert haben, Autos mit Getriebeschäden anzukaufen, in Nürnberg beispielsweise http://www.autoankauf.biz/bochum/. Ob nun in Berlin, Köln, Stuttgart oder Frankfurt, einen Fahrzeugankauf gibt es überall. Zum Service vieler Autohändler gehört es im Übrigen, das zu verkaufende defekte Fahrzeug mit einem passenden Transporter abzuholen. Dadurch ist es auch nicht weiter schwierig, den Verkauf auch über weite Strecken abzuwickeln. Besonders für Autohändler kann ein KFZ mit einem Motor- oder Getriebeschaden ein sehr profitables Geschäft sein. Wegen der oft bereits vorhandenen Ersatzteile und er im Unternehmen beschäftigten qualifizierten Mitarbeiter ist die Reparatur eine Kleinigkeit, und danach kann das Fahrzeug umgehend weiterverkauft werden. Zudem ist für Autohändler der Handel mit Ersatzteilen ein lukratives Geschäft.





Einfacher Verkauf von Autos mit Motorschaden



Sehr gerne verkaufen Autohändler Fahrzeuge mit einem Schaden an Motor oder Getriebe nach Osteuropa weiter. Dort sind diese Wagen äußerst begehrt. Außerdem ist dort die Reparatur deutlich günstiger als in der Bundesrepublik. Die Autobesitzer in diesen Ländern legen außerdem nicht allzu viel Wert auf Ausstattung und Luxus ihrer Fahrzeuge. Deshalb werden auch betagtere Autos mit einer beträchtlichen Gewinnmarge sehr gern weiterverkauft.



Wenn etwa eine Reparatur in Deutschland 5000 Euro oder mehr kosten kann, werden für denselben Aufwand an Arbeit und Material in Polen vielleicht 2000 Euro fällig. Darum werden Sie möglicherweise einen spürbar besseren Preis für Ihr Fahrzeug erzielen als Sie es sich vorgestellt haben. Ein Autoverkauf kann sich also sehr für Sie bezahlt machen. Im Vorfeld sollten Sie sich jedoch über den Zeitwert Ihres Fahrzeuges kundig machen, um bei seinem Verkauf möglichst kein Geld zu verschenken. Bei den Automobilclubs können Sie die exakten Preise erfragen. Eine wesentliche Rolle spielt auch der weitere Zustand des Autos. Aber egal, ob es sich um einen Oldtimer handelt oder um einen Neuwagen handelt, es ist überhaupt kein Problem, bei einem Händler einen Wagen mit Getriebe- oder Motorschaden zu verkaufen.







