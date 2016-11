Geballte Kompetenz für den Versicherungsmarkt

PASS und Novum vereinbaren den Austausch von technologischen Lösungen sowie eine intensive Zusammenarbeit.

(firmenpresse) - Aschaffenburg / Nürnberg, 22.11.2016: Die PASS Consulting Group und die NOVUM GmbH geben bekannt, dass sie umfassende Verträge zum Austausch von Versicherungstechnologien geschlossen haben. Gleichzeitig bündeln sie ihre Kräfte bei der Durchführung von Integrations- und Digitalisierungsprojekten.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf die versicherungstechnischen Kernsysteme, den Austausch von Entwicklungstechnologien und auf die gemeinsame Projektierung von Standardsoftware für die Versicherungswirtschaft. PASS erhält Zugriff auf die V'ger Enterprise Versicherungsplattform und die fachlichen Standardsoftware-Systeme. Im Gegenzug integriert NOVUM die PASS Riester Engine Zulagenverwaltung (REZ) sowie die PASS Financial Asset Suite in ihr Lösungsportfolio.

V'ger Life ist eine praxiserprobte, vollumfängliche Verwaltungslösung mit den Bausteinen Antrag, Angebot, Vertrag, Produkt, Leistung, Inkasso, Provision und Berichtswesen. "Mit den PASS Komponenten schließen wir die letzten Lücken als Full Solution Provider für unsere deutschen Kunden", erläutert Michael Kraus, CEO der NOVUM.

Die Zusammenarbeit von PASS und NOVUM erstreckt sich über alle Versicherungssparten und die komplette Wertschöpfungskette. "Wir werden auf Basis der V'ger Enterprise Versicherungsplattform auch eigene Standardsoftware erstellen. Versicherer müssen ihre IT zukünftig plattformfähig gestalten - deshalb liegt unser Fokus auf einer offenen Architektur, orchestrierbaren Services und Prozessen, standardisierten Schnittstellen sowie skalierbaren Betriebsszenarien", führt Wigbert Tabarelli, Leiter der PASS Business Unit Insurance, aus.

Die Kooperation erweitert für beide Häuser die Möglichkeiten, ihren Versicherungskunden vollständige und kompetente Services sowie Produkte bereitzustellen und sie nachhaltig in ihren Digitalisierungsaktivitäten zu begleiten.



PASS Consulting Group

Die PASS Consulting Group ist ein internationales Beratungs- und Softwarehaus mit mehr als 700 Mitarbeitern. Zu unseren Kunden zählen Großkonzerne und mittelständische Unternehmen der Branchen Banken, Versicherungen, Touristik, Logistik, öffentlicher Sektor, Industrie, Telekommunikation und IT. Die Kernkompetenzen von PASS sind Beratung, Softwareentwicklung und Projektmanagement. In der Business Unit Insurance werden Services und IT-Lösungen für Versicherungen und Pensionskassen gebündelt. Kunden profitieren davon in Form von Markt- und Technologiestudien, offenen Standardlösungen, hochgradig effizienten IT-Projekten und flexiblen Prozess- und Betriebsmodellen. Die Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Schadenmanagement, Bestandsführung und Point of Sale.





NOVUM Gesellschaft für Unternehmensberatung, Systementwicklung und Informationsmanagement mbH

Die NOVUM GmbH wurde 1993 gegründet und verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Kernanwendungen in einer Vielzahl von Versicherungs- und Finanzsparten. Zurzeit beschäftigt die NOVUM Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg und Unternehmen in Köln, Salzburg, Wien, Maribor und Zürich über 150 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 25 Mio. ? gehört die NOVUM Gruppe zu den innovativsten und schnellst wachsenden ISVs der Versicherungsbranche.

Auf Basis der Softwareplattform V'ger Enterprise entwickelt NOVUM sowohl individuelle Lösungen als auch Standardsoftware für Versicherer und Finanzdienstleister. V'ger bietet umfangreiche Module für Sach- und Leben-Sparten an, u.a. für Bestand, Schaden/Leistung, Inkasso, Partner, Provision.



Zur NOVUM Homepage









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.novum-online.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Novum GmbH

Leseranfragen:

Nordostpark 51, 90411 Nürnberg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 22.11.2016 - 15:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1427635

Anzahl Zeichen: 3804

Kontakt-Informationen:

Firma: Novum GmbH

Ansprechpartner: Jeannot Joffroy

Stadt: Nürnberg

Telefon: 0911-23990170



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.