Internationale Künstler zeigen ihr Können bei Firmenevent

Eine abwechslungsreiche Unterhaltung boten die Künstler dieses Jahr beim Firmenevent von REWE. Die Artisten haben sich einiges einfallen lassen u.a. Seifenblasenshow, Jonglage und Comedy vom Feinsten.

Künstler Blub begeisterte auf Firmenevent mit seiner Seifenblasenshow

(firmenpresse) - Firmenevent wird durch die Künstler Unterhaltung bereichert



Wetzlar. Großes Gelächter erklang in der Stadthalle beim festlichen Rahmenprogramm der Jubilarfeier der Firma REWE, als Künstler Blub in seinem lila Kostüm die Bühne betrat und eine beschauliche Betriebsfeier in einen wahren Firmenevent umschlug. Für sein Showeinlage hatte Blub nicht nur seine Partnerin Sabrina Fackelli zu der Jubiläumsfeier mitgebracht, sondern auch seine gelben Quietsche-Entchen, die in einer Reihe auf einem Schwimmreifen saßen. Nachdem der Comedy Künstler seine Entchen mit einem verschmitzten Grinsen erst einmal gestimmt hatte, entlockte Blub seinem Instrument schließlich orchesterartige Klänge und spielte in seinem Showact wie von Zauberhand weltberühmte Hits nach. Mit seiner piepsigen Stimme und einer Mimik, die ihresgleichen sucht, hatte der vielseitige Künstler die Zuschauer des Firmenevents sofort auf seiner Seite.



Varietékunst und Artistik präsentierte Künstler für Firmenevent



Während Blub mit seiner drolligen Art im Programm der beiden Künstler eher die komische Seite verkörpert, steht seine Partnerin - Artistin Sabrina, die nebenbei auch noch als Moderatorin unterhaltsam durch den Firmenevent führte, für die Eleganz und Sinnlichkeit, die zu jedem Showact des Artisten-Duos gehört. Der sportlichen Künstlerin schienen keine körperlichen Grenzen gesetzt, als sie mit ihre Akrobatik Show die Zuschauer der Firmenfeier in ihren Bann zog. Immer wieder ein Höhepunkt eines jeden Showprogramms der Gala Künstler auf Firmenevents ist die Seilartistik von Sabrina, deren elegante Bewegungen mit und ohne Seil so gekonnt sind, dass sie auch mit verbundenen Augen nahtlos funktionieren. Mit kleinen Kreisen der schwingenden Lassos beginnt ihre Programm, die nach und nach immer größer werden. Schließlich springt die talentierte Künstlerin in die Kreise, dreht das Seil selbst weiter, und springt wieder heraus. Wer sich ein Bild der Künstler für seinen nächsten Firmenevent machen möchte, kann dies unter http://www.blubshow.de/showact tun. Sabrina verzauberte die Zuschauer mit ihrer Ausstrahlung. Ein Showact für Firmenfeier, der so spielend leicht wirkt, und doch so viel Disziplin und Arbeit erfordert.





Künstler auf Firmenevent bot beeindruckende Seifenblasenshow



Um seiner Partnerin auch mal eine kleine Pause zu gönnen, übernahm schließlich wieder Seifenblasenkünstler Blub die Leitung der Kleinkunstshow, deren Unterhaltungsprogramm in der Folge einen märchenhaften Charakter vorsah. So zauberte der Künstler kurz darauf ohne magischen Tricks Stimmung in die Halle und erheiterten die Gäste des Firmenevents auch noch mit einer faszinierenden und poetischen Seifenblasenshow. In diesem Showprogramm formte der Künstler des Firmenevents kleine und große Seifenblasen, die gar die gesamte Bühne ausfüllten. Aber auch verspielte Formen wie ein Karussell aus Seifenblasen oder rauchgefüllte Seifenblasen, aufeinandergestapelte und explodierende Seifenblasen gehörten zum Repertoire dieses Künstlers. Die Seifenblasenkunst des kleinen Blub hat den Magier inzwischen weltberühmt gemacht und ließ mit dieser kunstvollen Unterhaltung diesen Firmenevent einen seiner Höhepunkte erreichen. Das Publikum der Jubiläumsfeier beantwortet die rundum gelungene Unterhaltungsshow der Künstler immer wieder mit begeisterten Zwischenrufen.



Mit Comedy Artistik überraschen Künstler für Veranstaltungen



Die zu Beginn des Gala Abends noch recht einschüchternde Atmosphäre hatte längst eine Stimmung wie in einem Fußballstadion erreicht, nachdem das Rahmenprogramm der beiden Show Künstler für Firmenfeier mit dem mitreißenden Tempo Jonglage zu Ende gehen sollte. Ein rasanter Artistik Showact, in dem die beiden Event Künstler nicht Keulen oder Bälle durch die Luft wirbelten, sondern kurioser Weise Plastikarme. Sie behielten dennoch den Überblick, warfen sich die Requisiten hinter dem Rücken oder unter den Beinen zu und sprangen gleichzeitig noch übereinander weg. Fotos und Informationen zur Comedy Jonglage und weiteren Showeinlagen der Künstler für Veranstaltungen und Firmenevents bekommen Sie unter http://www.blubshow.de/betriebsfeier-unterhaltung-kuenstler-show-programm-betriebsfest Nachdem hier fast eine Stunde lang ein Showact den nächsten jagte, war das Publikum nicht mehr zu halten. Mit tosendem Applaus verabschiedeten die Zuschauerinnen und Zuschauer diese beiden Gala Künstler in die Garderobe - Ein wirklich gelungener Firmenevent für die diesjährigen Jubilare.









Vielseitige Künstler für Firmenevents und anderen Veranstaltungen buchen



Sabrina und Blub stehen als Event Künstler von Weltformat für gehobene Unterhaltung auf allen Ebenen: Seilartistik, Comedy Jonglage und Sandmalerei Showact gehören ebenso zum umfangreichen Show Programm der Künstler, wie ein Comedy Showeinlage mit dem Quakophone oder die schönste Seifenblasenshow der Welt . Ob als Künstler Duo oder als Solo Entertainer, als Musiker oder Show Artist, Sabrina und Blub machen als Event Künstler jede Firmenfeier, Jubiläumsfeier, Betriebsfeier, Jubiläumsgala oder jedes Firmenfest zu einem wahren Firmenevent. Die Künstler begleiten jedes Firmenjubiläum mit einzelnen Showacts oder einem ausgefüllten Abendprogramm und begeistern als Comedy Entertainer in einem jeden Rahmenprogramm. Jeder Showact dieser Künstler ein Genuss für sich, jede Showeinlage ein Highlight für ihren Firmenevent.









