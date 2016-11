Neuer iType-C Flash Drive mit 4 Schnittstellen für iPhone, iPad und iPod

PhotoFast liefert iType-C Speichererweiterung mit 64 GB, 128 GB und 200 GB aus. Zusammen mit der App ONE erhalten Apple User und andere höchstmögliche Flexibilität, Performance und Sicherheit.

iType-C mit Adapter

(firmenpresse) - Kiel / Düren, den 21. November 2016. ceTek Distribution - Cutting Edge Technology GmbH, spezialisiert auf Hightech Consumer Electronics Produkte und Zubehör, liefert die zur IFA vorgestellte PhotoFast Speichererweiterung iType-C aus. Vertriebspartner BORA Computer - in Düren ansässig und deutschlandweit präsent - bietet ab sofort in seinen 31 Filialen sowie über seine Etail Shops www.bora-computer.de, www.kmcomputer.de, www.schwanthaler-computer.de und www.bauers.com diesen hoch performanten Flash Drive. Verfügbar sind 64 GB, 128 GB und 200 GB Versionen, die 14, 29 oder 46 HD-Filme in einer beeindruckenden Transfer-Geschwindigkeit von 1 Minute pro Film speichern.



Die empfohlenen Endkundenpreise (inkl. MwSt.) sind für 64 GB 74,95 ?, 128 GB 114,95 ? und 200 GB 239,95 ?. Darin enthalten ist der Zugang zu der mehrfach ausgezeichneten App ONE.



PhotoFast iType-C Flash Drive mit App ONE



Mit der Entwicklung des iType-C Flash Drives mit seinen 4 Schnittstellen Lightning, Type-C, Micro-USB und Standard A manifestiert PhotoFast seine Spitzenstellung den Gebrauch der Apple iPhone und iPad Produkte durch Innovationen zu verbessern. Dadurch werden auch die Anforderungen von MacBook 12" Anwendern über Type-C zu speichern und Zugriff auf weit verbreitete Schnittstellen zu erhalten im vollen Umfang erfüllt. Dazu gehören u.a. iOS, MacOS, Windows, Android, Linux Geräte, GoPro, Drohnen und Smart-TVs. Mit nur 78,7 x 26 mm und einem Gewicht von 17 Gramm hat PhotoFast´s iType-C die richtigen Maße, um überall dabei zu sein.



Damit ist der Datentransfer zwischen iOS Geräten, Mac/PC über USB A und USB C problemlos und äußerst elegant möglich. Zugleich enthält der USB A Anschluss einen ausklappbaren micro USB Anschluss für die zusätzliche Android Smartphone und Tablet Kompatibilität. Kapazitäten von 64 GB, 128 GB und 200 GB sorgen dafür, dass selbst professionelle Einsatzbereiche davon profitieren. Unterstützt werden iPhone Geräte 5/5c/5s/6/6Plus/6s/6s Plus/SE/7/7 Plus sowie iPad Air/Air2/Mini/Pro/iPod Touch 6. Seine überaus große Flexibilität kommt erst richtig in Schwung, wenn die Features und Funktionen der mehrfach ausgezeichneten App ONE von PhotoFast zum Einsatz kommen.





App ONE

Nachdem diese App die Schaltzentrale ist, besteht Kompatibilität mit allen PhotoFast Produkten. Im Gegensatz zu anderen Apps für Speicherlösungen enthält diese intuitive und anwenderfreundliche App reichhaltige On- und Offline-Funktionen sowie persönliche Cloud-und Facebook-Integration. Hinzukommen Daten-Backups von cloudbasierten Diensten wie Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive und iCloud Drive. Außerdem bietet die App ONE eine integrierte Backup-Funktion für Facebook- und Instagram-Fotoalben. Erweiterte Sicherheitsfunktionen - inklusive eines App-, Lightning- und USB-Locks - sorgen für höchstmöglichen Schutz der Daten vor fremden Zugriff.













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cuttingedgetechnology.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ceTek Distribution GmbH hat ihren Schwerpunkt im Apple-Marktsegment hat. Zielsetzung ist es innovative Peripherie-Produkte für iPhone, iPad und iPod von führenden Herstellern im deutschsprachigen Raum zu vermarkten. Kunden sind sowohl Betreiber von Flächenmärkten, der Einzelhandel als auch autorisierte Apple-Händler. Die Firmengründer sehen ihre Aufgabe darin kontinuierlich qualitativ hochwertige Produkte für iPhone, iPad und iPod im deutschsprachigen Raum einzuführen und für den qualifizierten Fachhandel und Retailer zu lokalisieren.



Dies ist eine Pressemitteilung von

ceTek Distribution - Cutting Edge Technology GmbH

Leseranfragen:

Lena-Christ-Str. 46, 82152 Planegg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 22.11.2016 - 15:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1427637

Anzahl Zeichen: 3162

Kontakt-Informationen:

Firma: ceTek Distribution - Cutting Edge Technology GmbH

Ansprechpartner: Bernd Kelling

Stadt: Kiel

Telefon: +498912158416



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.