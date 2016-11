phoenix Runde: Streit um den Beitritt - Gehört die Türkei in die EU? - Mittwoch, 23. November 2016, 22.15 Uhr

(ots) - Massenverhaftungen, Zensur, Foltervorwürfe: Mit

wachsender Sorge wird in Europa das Vorgehen der türkischen Regierung

gegen kritische Medien und Oppositionelle beobachtet. An diesem

Donnerstag stimmt das Europäische Parlament darüber ab, ob die

Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ausgesetzt werden sollen. Ein

Beschluss wäre rechtlich nicht bindend, hätte aber eine große

Symbolwirkung.



Was spricht für, was gegen einen EU-Beitritt der Türkei? Unter

welchen Bedingungen kann sich die Türkei noch einen Beitritt

vorstellen?



Alexander Kähler diskutiert mit:



- Fatih Zingal, Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD)

- Gülay Kizilocak, Zentrum für Türkeistudien, Universität

Duisburg/Essen

- Günter Seufert, Stiftung Wissenschaft und Politik

- Hugo Müller-Vogg, Publizist







