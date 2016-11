Gesunde Lebensmittel: eathealthy Awards in 22 Kategorien verliehen

(ots) - Die besten gesunden Lebensmittel der Food-Szene

wurden am 18. November 2016 mit eathealthy Awards ausgezeichnet. Die

Preisverleihung in 22 Kategorien fand während der Messe "veggie &

frei von" in Stuttgart statt. Die Fachjury unter Vorsitz der

eathealthy-Herausgeberin Dagmar von Cramm hatte zuvor 77 fürs Finale

nominierte Produkte bewertet und über die Sieger der jeweiligen

Kategorien abgestimmt. Bereits zum zweiten Mal prämierte die

13-köpfige Jury damit die besten gesunden Food-Produkte im

Wettbewerb.



Zur Wahl standen Produkte unter anderem in den Kategorien

Cerealien, Snacks, Süßes, Brot & Brötchen, Brotbelag & Aufstriche,

Säfte & Smoothies und Heißgetränke. Der Special Award für glutenfreie

Produkte ging an das glutenfreie dunkle Schnittbrot "Meisterbäckers

Vital" von Schär, Tilda Steamed Basmati wurde mit dem Special Award

innovative Food- und Beverage-Idee ausgezeichnet, die Solpuro

Guacamole in der Geschmacksrichtung "Classic" wurde mit dem Special

Award Superfood gekürt und die chillmahl Foodstation gewann den

Special Award Start-up. Alle Gewinner der eathealthy Awards 2016:

http://awards.eathealthy.de.



Mit den eathealthy Awards zeichnet das Magazin eathealthy, der

Ernährungs-Ratgeber aus dem DoldeMedien Verlag Stuttgart, gesunde

Lebensmittelprodukte aus. Die Jury vereint Praktiker aus Ernährungs-

und Gesundheitsfachverbänden, Food-Autoren, Köche,

Delikatessenexperten, Bio-Food-Tester sowie Fachredaktionen für

Lebensmittelhandel.







