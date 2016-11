Sena: Premiumlederhüllen fürs iPhone 7 und 7 Plus

Elegante, aus Kalbsleder gefertigte Hüllen von Sena bieten dank Drop-Safe-Technologie einen verbesserten Schutz für das iPhone 7 und 7 Plus.



Bamberg, 22. November 2016 – Schlank, hochwertig und klassisch-elegant präsentieren sich die drei Premiumlederhüllen Snap On Wallet, Heritage Wallet Book und Ultraslim von Sena fürs iPhone 7 und 7 Plus. Sie sind aus türkischem Kalbsleder in Handarbeit gefertigt und verleihen dem iPhone durch die natürliche und individuelle Lederstruktur einen einzigartigen Look. Dank Senas Drop-Safe-Technologie bieten die Modelle Snap On Wallet und Heritage Wallet Book bei einem Sturz einen maximalen Schutz gegen Beschädigungen.



©Soular

Alle Fakten im Überblick:

•Handgefertigte und hochwertig verarbeitete Schutzhüllen fürs iPhone 7 und 7 Plus aus türkischem Kalbsleder

•Drei verschiedene Modelle in Deutschland erhältlich

•Snap On Wallet: Backcover mit zwei Kartenfächern in Schwarz und Cognac

•Heritage Wallet Book: Klapphülle in Schwarz und Cognac mit zwei Kartenfächern, einem Ausweisfach mit Sichtfenster, einem größeren Seitenfach und Standfunktion

•Ultraslim: Schlanke Schutztasche in Schwarz und Cognac

•Snap On Wallet und Heritage Wallet Book mit verbessertem Schutz dank Drop-Safe-Technologie: Verstärkte Ecken, erhöhte Ränder und Verarbeitung von flexiblem Material zur Absorption von Stößen

•Preise (für beide iPhone-7-Größen): Snap On Wallet 49,95 Euro, Heritage Wallet Book 79,95 Euro und Ultraslim 39,95 Euro

•Alle drei Modelle ab sofort im Fachhandel und online bei Amazon oder unter www.technikdirekt.de erhältlich



Handgefertigte Lederhüllen mit individueller Optik

Die aus hochwertigem, türkischem Kalbsleder und in präziser Handarbeit gefertigten Schutzhüllen von Sena veredeln jedes iPhone 7 und 7 Plus. Bei der Herstellung wird auf die natürliche Optik des Materials geachtet. Mit der Zeit wird das Leder weicher, dunkler und nimmt charakteristische Gebrauchsspuren an. Damit wird jede Hülle zu einem individuellen Einzelstück. Im Inneren der Hüllen ist samtweiches Mikrofaser im Fischgrätenmuster verarbeitet, um das iPhone-Gehäuse optimal gegen Kratzer zu schützen. Ob als Backcover, Klapphülle oder Schutztasche — die drei ab sofort in Deutschland erhältlichen Modelle Snap On Wallet, Heritage Wallet Book und Ultraslim treffen jeden Geschmack.



Verbesserter Schutz dank Drop-Safe-Technologie

Das schlanke Snap On Wallet schützt die Rückseite des iPhone 7 und 7 Plus und ist in den Farben Schwarz und Cognac erhältlich. Es besteht aus einem flexiblen DuroFlex-Rahmen, der sich nicht nur exakt an das Gerät anpasst, sondern auch effektiv Stöße absorbiert. Auf der Rückseite befinden sich zwei praktische Kartenfächer. Wer mehr Platz zum Verstauen von Karten und Geldscheinen sowie eine robustere Hülle benötigt, findet in Heritage Wallet Book die ideale Lösung. Neben einer Standfunktion verfügt die Klapphülle im Inneren über zwei Kartenfächer, einem Ausweisfach mit Sichtfenster sowie einer größeren Seitentasche. Am Innenrand der integrierten Polycarbonathülle ist eine thermoplastische Gummierung (TPU) mit gerillter Oberflächenstruktur angebracht, um bei einem Sturz aus bis zu 1,2 Meter Höhe den bestmöglichen Schutz zu bieten. Das Heritage Wallet Book ist in Schwarz und Cognac erhältlich.



Beide Modelle zeichnen sich durch die Drop-Safe-Technologie aus: Verstärkte Ecken der Hüllen schützen das iPhone bei einem Aufprall, während die erhöhten Ränder das Display vor Beschädigungen bewahren. Abdeckungen für die Seitentasten verhindern ein Eindringen von Staub und Schmutz. Die Kamera, Lautsprecher und der Lightning-Anschluss sind bei beiden Hüllen präzise ausgespart und frei zugänglich.



Schlanke Schutztasche mit perfekter Passform

Als optimaler Kratzschutz eignet sich die schlanke Tasche Ultraslim von Sena. Sie ist leicht, weich und schmiegt sich passgenau an das iPhone 7 oder 7 Plus. Die Classic-Variante ist aus grobporigem Glattleder gefertigt und in Schwarz erhältlich, die Heritage-Ausführung weist hingegen eine feinporigere Oberfläche auf und ist in der Farbe Cognac verfügbar.



Verfügbarkeit und Preis

Die eleganten Schutzhüllen von Sena sind ab sofort im Fachhandel und online bei Amazon oder unter www.technikdirekt.de verfügbar. Der Preis für das Ultraslim liegt bei 39,95 Euro, für Heritage Wallet Book bei 79,95 Euro und für das Snap On Wallet bei 49,95 Euro. Die Preise gelten für beide iPhone-Größen. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke Sena in Deutschland und Österreich.



Über Sena

Sena ist einer der führenden Designer und Hersteller von schlanken, funktionalen und eleganten Lederschutzhüllen für Mobilgeräte der marktführenden Marken Apple und Samsung. Die einzigartigen Hüllen überzeugen nicht nur durch eine hohe Qualität, sondern auch durch ihre auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmte Funktionalität. Alle Produkte werden individuell aus hochwertigem Kalbsleder und mit Liebe zum Detail handgefertigt und stellen die ideale Verbindung aus Form, Stil und Funktion dar.

www.senacases.com









