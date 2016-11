ZDF-Programmhinweis

(ots) -

Mittwoch, 23. November 2016, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin

Moderation: Anja Heyde, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),

Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Generaldebatte im Bundestag - Höhepunkt der Haushaltswoche

Arbeitskampf bei Lufthansa - Was heißt der Streik für Fluggäste?

Der moma-Weihnachtsmarkt-Test - Glühwein, Lebkuchen und Co.

"Florence Foster Jenkins" im Kino - Schlechteste Sängerin aller

Zeiten







Mittwoch, 23. November 2016, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Nadine Krüger



Gast: David Safier, Autor



Fake-Shops im Internet - Die Masche der Online-Betrüger

Gefüllte Kokosmakronen - Rezept von Heinz-Richard Heinemann

Kinder krebskranker Eltern - Leben mit der Diagnose Krebs

Der "Hundeflüsterer" - Unterwegs mit Masih Samin







Mittwoch, 23. November 2016, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Kuwaitis an der Mosel - Zell liegt im Trend

Expedition Deutschland: Brandenburg - Zwei Schwestern im Friseursalon

Ameisenzüchter Kevin - 100 verschiedene Völker, 300 Kolonien







Mittwoch, 23. November 2016, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin

Moderation: Norbert Lehmann



Generaldebatte im Bundestag - Schlagabtausch rund um den Haushalt

Lufthansa-Flieger bleiben am Boden - Piloten streiken für mehr Geld

Christliche Flüchtlinge in Gefahr - Von radikalen Moslems bedroht

Der mobile Tierarzt von Norderney - Unterwegs im Dienste der

Gesundheit







Mittwoch, 23. November 2016, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Lissy Ishag



Stalker vor Gericht - 38-Jähriger wurde zum Messerstecher







Mittwoch, 23. November 2016, 23.15 Uhr



auslandsjournal

Moderation: Antje Pieper



Torschusspanik auf der Insel - Der Brexit und die Premier League



Die rechte Seite der Macht - Amerikas Nationalisten unter Trump

Überwintern im Ausnahmezustand - Deutsche Auswanderer in der Türkei

"außendienst" als Miet-Torwart - Leerstand in Brasiliens Fußballtoren







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.11.2016 - 15:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1427656

Anzahl Zeichen: 2517

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung