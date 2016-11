Gigas Nutrition Blog: DEAL OF THE WEEK - 100% Dairy Casein 900g GN

Das beliebte antikatabole Langzeitprotein und Diätprotein mit dem wahrscheinlich besten auf dem Markt erhältlichen Geschmack!

(firmenpresse) - Das beliebte antikatabole Langzeitprotein und Diätprotein mit dem wahrscheinlich besten auf dem Markt erhältlichen Geschmack!



Produkt Highlights:



Versorgt den Körper für bis zu 8 Stunden mit Aminosäuren

Bis zu 8 Stunden anhaltende antikatabole Wirkung

Extrem hochwertiges micellares Casein als alleinige Proteinquelle

Hoher Anteil an BCAAs

Hoher Anteil an Glutamin Vorläuferstoffen

Fett- und kohlenhydratarm

Kein billiges Kalzium Caseinat

Antikataboler Schutz während der katabolen nächtlichen Fastenphase

Die ideale Zwischenmahlzeit

Ideales Diätprotein

Angenehm cremige Konsistenz

Unübertroffener köstlicher Geschmack



Casein Proteine erfreuen sich aufgrund ihrer zahlreichen Vorzüge bei immer mehr Sportlern einer steigenden Beliebtheit. Immer mehr Sportler beginnen zu erkennen, dass Casein in vielen, wenn auch nicht allen Situationen, dem anabolen Wheyprotein deutlich überlegen ist. Nicht umsonst wird Casein von praktisch allen Ernährungsexperten als eines der besten vollständigen Proteine für den Muskelaufbau angesehen, wozu unter anderem sein hoher Anteil an BCAAs und Glutamin Vorläuferstoffen beiträgt.





Immer dann, wenn Sie nicht alle 2 bis 3 Stunden etwas essen können und auch vor dem zu Bett Gehen vor der nächtlichen Fastenphase ist Casein aufgrund seiner über 8 Stunden anhaltenden Freisetzung von Aminosäuren allen anderen Proteinquellen haushoch überlegen. Darüber hinaus ist Casein aufgrund seiner starken antikatabolen Wirkung und seiner lange anhaltenden Sättigung das mit Abstand beste Diätprotein.





Leider ist Casein nicht gleich Casein. Auf dem Markt findet man zahlreiche Casein Produkte, die minderwertige Caseinquellen enthalten, um Kosten zu sparen und/oder einen Geschmack aufweisen, der sie zu allem Anderen als einen Genuss macht. Aus diesem Grund haben sich die Wissenschaftler bei GN Laboratories daran gemacht, ein Casein Proteinpulver zu entwickeln, das einerseits nur das beste auf dem Markt verfügbare Casein als alleinige Proteinquelle enthält und zusätzlich hierzu allen anderen erhältlichen Casein Produkten geschmacklich deutlich überlegen ist.







Bei der Wahl der Casein Quelle haben wir uns natürlich für micellares Casein entschieden, welches im Gegensatz zu anderen Caseinquellen wie Kalzium Caseinat ohne die Verwendung chemischer Zusätze auf völlig natürliche Art und Weise hergestellt werden kann. Dies hat zur Folge, dass micellares Casein nicht denaturiert ist und alle in der Milch enthaltenen natürlichen Proteinfraktionen wie Alpha-Lacotglobulin, Beta-Lactoglobulin, Alpha Casein, Beta Casein und Kappa Casein enthält, welchen von der Wissenschaft eine Vielzahl von gesundheitsfördernden Eigenschaften zugeschrieben werden.

Als es um die Entwicklung des perfekten Geschmacks ging, haben wi



r uns die Unterstützung der weltweit besten italienischen Aromaexperten geholt und mit ihrer Hilfe ein Casein Produkt geschaffen, das Sie schon alleine wegen seines köstlichen Geschmacks und seiner cremigen Konsistenz lieben werden. GN Laboratories 100% Dairy Casein verwandelt Ihren Proteinshake von einer lästigen Pflicht zu einem köstlichen Genuss. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann wissen wir doch alle, dass man ein Produkt, das nicht besonders gut schmeckt auch nicht regelmäßig verwenden wird und deshalb nicht voll von seinen positiven Eigenschaften profitieren kann.



Welche Vorzüge besitzt micellares Casein und in welchen Situationen ist es Wheyprotein überlegen?





Casein unterscheidet sich von Wheyprotein primär durch seine Verdauungsgeschwindigkeit. Während Wheyprotein sehr schnell verdaut wird und innerhalb einer kurzen Zeitspanne von lediglich 2 bis maximal 3 Stunden hohe Konzentrationen von Aminosäuren in den Blutkreislauf freisetzt, verläuft die Verdauung von Casein sehr viel langsamer, was eine gleichmäßige Freisetzung von Aminosäuren in den Blutkreislauf über einen Zeitraum von bis zu 8 Stunden zur Folge hat. Durch die langsame Verdauungsgeschwindigkeit besitzt Casein eine stark ausgeprägte antikatabole Wirkung, während Wheyprotein eine primär anabole Wirkung besitzt. Casein wird im Vergleich zu praktisch allen anderen Proteinquellen am langsamsten verdaut und ist anderen Proteinquellen deshalb in allen Situationen deutlich überlegen, in denen es schwer oder unmöglich ist, alle 2 bis 3 Stunden eine eiweißreiche Mahlzeit oder einen proteinreichen Snack zu verzehren. Casein ist deshalb die optimale Zwischenmahlzeit und wird von Bodybuildern auch besonders gerne vor dem zu Bett gehen verwendet, um den Körper während der gesamten nächtlichen Fastenphase mit für die Regeneration und den Muskelaufbau essentiell wichtigen Aminosäuren zu versorgen.

Doch selbst wenn Sie die Möglichkeit haben, alle 2 bis 3 Stunden etwas zu essen, kann Casein im Vergleich zu Wheyprotein die effizientere Proteinquelle darstellen. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass die Proteinoxidation nach einer Wheyprotein Mahlzeit sehr viel stärker als nach dem Verzehr von Casein ansteigt. Dies bedeutet, dass der Körper nach dem Verzehr von Wheyprotein sehr viel mehr des zugeführten Proteins als Brennstoff zum Zweck der Energieversorgung des Körpers verwendet, da er in vielen Situationen nicht alle der in hoher Konzentration in den Blutkreislauf freigesetzten Aminosäuren als Bausteine verwenden kann. Da Casein aufgrund seiner langsamen Freisetzung effizienter genutzt werden kann, wird bei gleicher Proteinzufuhr ein sehr viel höherer Anteil der zugeführten Aminosäuren auch tatsächlich als Bausteine für den Aufbau von Muskeleiweiß und anderen Körperproteinen verwendet.

Was macht Casein zum idealen Diätprotein?





Eine ausreichend hohe Proteinzufuhr ist während einer kalorienreduzierten Diät noch wichtiger als während der Masseaufbauphase, da Protein antikatabol wirkt und dem gefürchteten Muskelabbau während der Diät entgegen wirkt. Häufig wird Wheyprotein aufgrund seiner hohen Menge an BCAAs und seiner anabolen Wirkung als das ideale Diätprotein angepriesen. Hierbei wird jedoch nicht berücksichtig, dass während einer Diät eine antikatabole Wirkung sehr viel wichtiger als eine anabole Wirkung ist, da eine antikatabole Wirkung dem während einer Diät gefürchteten Muskelabbau direkt entgegen wirkt, während ein anaboler Muskelaufbau bei einem hohen Kaloriendefizit sowieso nicht in nennenswertem Umfang möglich ist.





Dies legt natürlich die Verwendung des Proteins mit der am stärksten ausgeprägten antikatabolen Wirkung nahe – micellares Casein. Casein versorgt den Körper für bis zu acht Stunden kontinuierlich mit Aminosäuren und wirkt hierdurch einem diätbedingten Muskelabbau entgegen. Und hierbei handelt es sich nicht nur um graue Theorie. Im Rahmen von Studien konnte sehr deutlich gezeigt werden, dass Probanden, die ihren Proteinbedarf primär über Casein deckten, während einer Diät sehr viel weniger Muskelmasse verloren, als Probanden, die Wheyprotein als primäre Proteinquelle verwendeten.





Die liegt unter anderem auch daran, dass nach dem Verzehr von Wheyprotein die Proteinoxidation stark ansteigt, da der Körper die durch Wheyprotein auf einmal zugeführte hohe Aminosäuremenge nicht in vollem Umfang verwenden kann und deshalb einen Teil dieser Aminosäuren zum Zweck der Energieversorgung verwendet. Ein Teil des wertvollen Proteins wird während der Diät also nutzlos verbrannt! Dies ist bei Casein nicht der Fall, da Casein die enthaltenen Aminosäuren langsam und kontinuierlich freisetzt, so dass praktisch die gesamte zugeführte Proteinmenge zum Zweck der Muskelerhaltung verwendet werden kann.

Ein zusätzlicher Bonus besteht darin, dass Casein aufgrund seiner langsameren Verdauung sehr viel länger sättigt und Sättigung ist bekanntlich der wichtigste Faktor, wenn es um die Einhaltung einer Diät geht. Hiervon können auch Nichtsportler während einer Diät profitieren!



Schützen Sie Ihre Muskeln während einer Diät mit GN Laboratories 100% Dairy Casein!



Warum ist micellares Casein anderen Casein Darreichungsformen überlegen?





Bei der Herstellung von Casein Proteinpulvern werden primär zwei Casein Quellen verwendet: micellares Casein und Caseinate, von denen Kalzium Caseinat und Natrium Caseinat die am häufigsten verwendeten Varianten sind. Da Caseinate deutlich billiger als hochwertiges micellares Casein sind, bestehen viele Casein Proteinpulver zu einem hohen Anteil oder vollständig aus Natrium oder Kalzium Caseinat.

Caseinate besitzen jedoch einige gravierende Nachteile. Bei der Herstellung von Caseinaten kommen Chemikalien zum Einsatz, was dazu führt, dass Caseinate eine andere chemische Struktur als das in Milch enthaltene Casein aufweisen und deshalb denaturiert sind. Praktisch alle in Casein natürlich vorkommenden als Immunoglobuline bekannten Proteinfraktionen, die wichtige unterstützende Funktionen für das Immunsystem besitzen, werden beim Herstellungsprozess von Caseinaten zerstört. Darüber hinaus kann denaturiertes Caseinat vom Körper bei weitem nicht so gut wie natürliches Casein verdaut und verwertet werden.

Und als ob dies noch nicht genug wäre, enthält Natrium Caseinat einen hohen Anteil an Natrium, der Wassereinlagerungen fördert und den Blutdruck erhöhen kann.





Zum Glück besitzt das in GN Laboratories 100% Dairy Casein als alleinige Proteinquelle enthaltene micellare Casein keinen dieser Nachteile. Dies beruht darauf, dass die Herstellung von micellarem Casein völlig ohne Chemikalien auskommt, was zur Folge hat, dass micellares Casein dieselbe Struktur und dieselben Eigenschaften wie das natürlich in der Milch vorkommende Casein aufweist, reich an gesunden Immunoglobulinen ist und für den Körper gut verdaulich und verwertbar ist.

Tun Sie Ihrer Gesundheit und Ihrem Körper einen Gefallen und verwenden Sie GN Laboratories 100% Dairy Casein anstelle von minderwertigen Caseinaten!



Die GN Laboratories Qualitätsgarantie





Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.





http://gigasnutrition.com/de/casein-protein/3457-100-dairy-casein-900g-gn.html



