Zahnarztpraxis Dr. Behring & Partner Eilbek

Zahnarzt, Hamburg - Wandsbeker Chaussee 44, 22089 Hamburg - Tel.: (040) 251 29 25. Rufen Sie an für einen unverbindlichen Beratungstermin!

(firmenpresse) - Die Zahnarztpraxis Dr. Behring und Partner in Hamburg Eilbek wurde vor über 50 Jahren gegründet und bietet seither Zahnmedizin auf höchstem Niveau in angenehmer Atmosphäre.

Wir behandeln Sie in unserer Praxis mit dem Ziel der bestmöglichen Therapie für Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch. Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung gepaart mit der konsequenten Orientierung an aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Unser Team umfasst heute fünf Zahnärzte, fünf hochqualifizierte Prophylaxe- und Pardodontalassistentinnen (ZMFs/Dentalhygienikerinnen) sowie Mitarbeiterinnen in Empfang, Verwaltung und Assistenz.

Jeder Zahnarzt in unserer Praxis ist in der allgemeinen, hochwertigen Zahnheilkunde verwurzelt und ist darüber hinaus in jeweils einem oder mehreren Fachgebieten spezialisiert:

- Zahnersatz

- Endodontie (Wurzelbehandlung)

- Parodontologie (Parodontitis, Parodontose)

- Implantologie und Implantatprothetik

- Funktionsanalyse und Funktionstherapie (Problem mit dem Kiefergelenk / der Kaumuskulatur)





Version 2:

Die Zahnarztpraxis Dr. Behring und Partner besteht seit über 50 Jahren. Unser Team besteht aktuell aus fünf Zahnärzten, fünf hochqualifizierte Prophylaxe- und Pardodontalassistentinnen (ZMFs/Dentalhygienikerinnen) und natürlich Mitarbeiterinnen am Empfang, in der Verwaltung und Assistenz.

Unser Ziel ist es Sie mit der bestmöglichen Therapie für Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu behandeln. Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung zusammen mit der konsequenten Orientierung an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Behandlungsangebot unserer Zahnarztpraxis:

- Allgemeine Zahnheilkunde

- Hochwertiger Zahnersatz

- Ästhetische Zahnheilkunde

- Professionelles Prophylaxesystem (professionelle Zahnreinigung)

- Pardodontologie

- Wurzelkanalbehandlungen (Endodontologie)

- Implantologie und Implantatzahnersatz

- Funktionsdiagnostik und -therapie (CMD)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.behring-und-partner.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Zahnarztpraxis Dr. Behring und Partner in Hamburg Eilbek steht seit bereits 60 Jahren für Zahnheilkunde auf höchstem Niveau. In moderner und angenehmer Atmosphäre können Patientinnen und Patienten Leistungen und Therapien in Anspruch nehmen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Praxis Dr. Behring & Partner

Datum: 22.11.2016 - 15:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1427658

Anzahl Zeichen: 2223

Kontakt-Informationen:

Firma: Praxis Dr. Behring & Partner

Ansprechpartner: Maria Berges

Stadt: Hamburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 22.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung