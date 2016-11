Messejahr 2017 Dein-Messestand.com

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) In der Messebranche gibt es letztlich nur zwei Jahreszeiten ? das Frühjahr und den Herbst. Und jetzt geht es in die heiße Phase für die Planung von Messeprojekten im Frühjahr 2017. Wer alles richtig machen möchte beim Messeauftritt, der bekommt kostenlose Beratung und Unterstützung von Dein Messestand.

Messestand Planung ? Messedesign wählen Damit ausreichend Zeit bleibt gute Entscheidungen zu treffen, sollten Sie mit der Einholung der Angebote für Ihren Messestand rechtzeitig beginnen. 6-9 Monate Vorlaufzeit sollte man bei der Messestand Planung einrechnen. Für kleine Standflächen und weniger aufwendige Ausstellungsstände können auch 3 Monate noch ausreichen ? aber Sie verschenken damit Potential.

Das Ziel muss sein ein Messedesign zu finden, das zum Unternehmen passt. Dabei geht es nicht unbedingt um höhere oder niedrigere Kosten ? es geht um eine schlüssige Idee und ein wirklich passendes Konzept. Darum nehmen Sie sich Zeit, ein Messestanddesign selbst, gemeinsam mit Ihrer Agentur oder direkt mit einem unserer Full Service Messebauer zu erarbeiten.

Messebau Spezialisten ? Netzwerk erweitert Der Service von Dein Messestand basiert auf dem Prinzip, dass Ausstellerfirmen ein bestmögliches Angebot erhalten. Damit Leistung und Preis optimal sind, müssen spezifizierte Anfragen den passenden Messebauer finden ? dann ist die Verbindung für beide Seiten optimal. Mit einfachen Worten: Es geht darum, den passenden Deckel für den Topf zu finden.

Während einige Firmen den Schwerpunkt auf Funktionalität legen, richten andere Aussteller den Fokus auf ein einzigartiges Messedesign.

Das Messebau Netzwerk wurde aus diesem Grund auf mehr als 150 Messebaufirmen ausgebaut. So können sowohl Individualbau Messestände wie auch Systemstände etwa mit Octanorm, Mero oder Modul angeboten werden.

Vorteile für Firmen die auf Messen ausstellen * Unabhängige und faire Beratung

* Gut vergleichbare Messebau Angebote

* Mehr Leistung für das Messebudget

Auf den ersten Blick erkennen viele Firmen nur einen Nutzen: Zeitersparnis bei der Einholung von Angeboten für Ihren Messestand. Das ist auch der Fall, doch die Vorteile des Messeservice gehen weit über diesen Aspekt hinaus.

Wer sich selbst auf die Suche macht, der fischt im Trüben und kann nur mutmaßen, ob die ausgewählten Messebauer tatsächlich den eigenen Bedarf abdecken können bzw. dies für einen Preis tun, der attraktiv ist.

Mit der Einstellung der Anfrage mit den Eckdaten zu Bedarf und Vorstellungen hinsichtlich des Messedesigns müssen Sie nicht suchen, sondern werden gefunden. Je nach Bedarf melden sich bei Ihnen Spezialisten für Systembau, Individual Messestände, Mietstände oder einen Kauf-Messestand.

Die Dein Service GmbH ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Messebau und Ladenbau in Deutschland. Das Unternehmen ging im Jahr 2009 aus der MessePartner Online GmbH hervor und bietet Beratung und Service im Business to Business Bereich. Im Mittelpunkt des Dienstes steht die Leistungsoptimierung. Es geht darum die besten Anbieter für das vorhandene Projektbudget zu finden und keinesfalls darum den billigsten Messebauer oder Ladenbauer zu finden.



Leistungen im Bereich Messebau und Ausstellungsbau

Aussteller auf Messen erhalten kostenlos Angebote für Messebau und Ausstellungsbau auf Messen in Deutschland und weltweit. Speziell für den Bereich Messen und Kongresse stellt die Dein Service GmbH das Onlineportal Dein-Messestand.com zur Verfügung. Ausstellerfirmen können Angebote einholen, um einen Messestand zu mieten oder zu kaufen und haben dabei die Wahl zwischen System Messebau, Mischbauweise oder Individualbau. Auf Wunsch erhalten Firmen auch kostenlose Angebote für Messepersonal und Eventpersonal über den Service Deine-Messehostess.com.



Leistungen im Bereich Ladenbau und Innenausbau

Ladenbetreibern oder solchen die es werden möchten werden kostenlos Angebote für Ladenbau und Innenausbau zur Verfügung gestellt. Speziell für diesen Bereich stellt die Dein Service GmbH das Onlineportal Ladenbau-Innenausbau.de zur Verfügung.

