KÖNIGSTEINER AGENTUR wird Google Partner  Personalmarketing-Spezialist mit AdWords-Expertise

Stuttgart, 22.11.2016. In der Personalwerbung spielen Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing eine immer bedeutendere Rolle. Die KÖNIGSTEINER AGENTUR zieht Konsequenzen und erweitert ihr Portfolio mit neuer Digitalstrategie. Aufgrund des Nutzerverhaltens sind Online-Jobbörsen nicht mehr allein die beherrschenden Portale für Stellenanzeigen im Netz. Potenzielle Bewerber erwarten mittlerweile, dass sie Jobofferten direkt über Google finden. Google-AdWords-Kampagnen gewinnen damit an Wichtigkeit.

Personalmarketing-Dienstleister KÖNIGSTEINER AGENTUR erweitert Portfolio um AdWords-Expertise

(firmenpresse) - In der Personalsuche sind Unternehmen und Dienstleister gefragt, die Wege SEO, SEA und SEM zu beschreiten. Neben der ohnehin obligatorischen Suchmaschinenoptimierung der Inhalte von Website- und Anzeigentexten ist das Feld Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenanzeigen eines, das erschlossen werden muss, um im War for Talent bestehen zu können.



„Wir sehen die Zukunft in einer Mischung aus klassischen Verteilwegen – wie Jobbörsen und Verlagsangeboten – und den Möglichkeiten, die Google-AdWords-Kampagnen und Suchmaschinenwerbung bieten“, sagt Wolfgang Weber, Geschäftsführer der KÖNIGSTEINER AGENTUR. „Mit Einzelmaßnahmen ist es im Recrutiting nicht mehr getan – Suchmaschinenmarketing gehört heute fest zum Marketing-Mix, um als Arbeitgeber sichtbar zu werden.“



Know-how in diesem Bereich wird nicht nur für Dienstleister gegenüber ihren Kunden zum Thema, sondern auch für ausschreibende Unternehmen gegenüber gesuchten Fachkräften. Wo Kompetenz gefordert wird, kann auch kompetentes Werben verlangt werden. Soll heißen: Wo es um die Gunst der Fachkräfte geht, muss man diesen ebenso kompetent entgegentreten und ihnen vor allem in ihrem Suchverhalten entgegenkommen.



„Bewerber nicht anzusprechen, weil man ihr Suchverhalten ignoriert, ist kurzsichtig. Schließlich zählt am Ende nicht, wie fleißig ein Bewerber die Stecknadel im Heuhaufen gesucht hat, sondern dass Kompetenz und Qualifikation für das Unternehmen nutzbar werden. Macht es sich der Bewerber bei der Suche einfach, heißt es sichtbar sein. Und dabei helfen wir,“ so Alexander Wahl, Kampagnenmanager und Google-Adwords-Spezialist der KÖNIGSTEINER AGENTUR.



Kampagnen im Suchmaschinenmarketing bieten dabei einige Vorteile. Neben Keyword-Targeting sowie der sehr genauen Lokalisierung und Zielgruppenfokussierung bietet Suchmaschinenmarketing noch weitere Vorteile. Zusätzlich zur direkten Kontrolle der Qualitätsfaktoren, die sich unmittelbar auf den Anzeigenrang auswirken, lässt sich hier dank Cost-per-Click-Verfahren eine kalkulierbare Budgetoptimierung vornehmen. Auch lassen sich durch spezielle Schnittstellen, die sogenannten APIs, Daten auswerten, die für die eigene Conversion-Optimierungen verwendet werden können. Durch Suchmaschinenwerbung werden Stellenanzeigen im Netz leistungsfähiger und rentabler zugleich.









http://www.koenigsteiner.com



Die KÖNIGSTEINER AGENTUR ist seit knapp 50 Jahren eine der führenden Agenturen für Personalmarketing in Deutschland. Bundesweit mit insgesamt acht Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Nürnberg und Stuttgart vertreten, bietet die KÖNIGSTEINER AGENTUR Lösungen in allen Fragen rund um die Themen Personalmarketing, Employer Branding, Hochschulmarketing, Azubi-Marketing, Anzeigenmanagement mit Print- und Online-Stellenanzeigen, Social Recruiting, Suchmaschinenmarketing sowie Personalberatungsleistungen.

KÖNIGSTEINER AGENTUR

KÖNIGSTEINER AGENTUR GmbH

Tobias Palesch

PR Manager

Jurastr. 8

70565 Stuttgart

Telefon: 0711 958160-35

E-Mail: t.palesch(at)koenigsteiner.com



KÖNIGSTEINER AGENTUR

Tobias Palesch

Stuttgart

Telefon: 0711 99007-0



