Temperaturüberwachung in der Kunststoffindustrie

(firmenpresse) - Bei der Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen ist die Prozess- bzw. Produkttemperatur von hoher Bedeutung für die Qualität des hergestellten Produkts.

Zur Beobachtung und Steuerung dieser Prozesse werden sehr häufig berührungslose Messsysteme eingesetzt. Die Messung mit einem Infrarot-Sensorsystem hat dabei den Vorteil, dass man Materialien sehr schnell und in schwer zugänglichen Bereichen messen kann. Im Gegensatz dazu birgen Messmethoden, bei denen Oberflächen berührt werden müssen, das Risiko, dass Oberflächen beschädigt werden können. Berührungsloses Messen mit Infrarottechnologie gerät auch dann zum Vorteil, wenn zu messende Gegenstände in Bewegung sind oder hinter Glas oder Folien verborgen.

Bei Thermoform-Maschinen, die z.B. zur Herstellung von Kunststoffbechern eingesetzt werden, wird das Ausgangsmaterial auf ca. 185°C erwärmt und thermisch homogenisiert. Für ein qualitativ hochwertiges Umformergebnis ist es wichtig, dass das Ausgangsmaterial während der Verarbeitung über die gesamte Fläche eine homogene Temperatur hat. Dies wird mittels mehrerer kleiner IR-Temperatursensoren überwacht und geregelt.

Die uwe electronic bietet für diesen und ähnliche Anwendungszwecke spezielle IR-Sensoren mit kleinen Messköpfen an. Die Elektronik zur Auswertung ist dabei vom Sensorkopf getrennt. Auf diese Weise kann der Platzbedarf auf 28mm Länge gesenkt werden. Die Messköpfe brauchen für ihre Befestigung lediglich ein M12-Gewinde.

In dieser Bauformgröße werden speziell optimierte IR-Sensoren zur Messung von Kunstoffen, Folien, Glas und weiteren nichtmetallischen Stoffen angeboten. Ergänzt wird das Produktspektrum mit IR-Sensoren für die Temperaturmessung im besonders niedrigen Wellenlängenbereich. Dadurch lassen sich auch Metalle mit besonders hohem Reflektionsgrad sicher und genau messen.

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

Dominik Gehlen

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

info(at)uweelectronic.de

08944119015

Ansprechpartner: Dominik Gehlen

Stadt: Unterhaching

Telefon: 08944119015





