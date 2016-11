Produktdesign Stadtbergen bei Augsburg - designflow

(firmenpresse) - Produktdesign bei designflow nahe Augsburg: Produktentwicklung von der ersten Idee bis zur Fertigung - unter Berücksichtigung der optimalen Kombination von Ästhetik, Funktion, Innovation und Marke - optimiert auf die Kernbedürfnisse der Nutzer im Rahmen eines user centered designs

In lockerem und luftigem Design präsentiert sich das Unternehmen designflow in Stadtbergen nahe Augsburg jetzt im Netz: Auf der neuen Homepage erfährt der Besucher jede Menge Wissenswertes rund um das Thema Produktdesign - innovativ, informativ und ansprechend für das Auge verpackt. Die gleichen Maßstäbe wie für die neue Homepage legt designflow-Gestalter Daniel Nusser natürlich auch an, wenn es um Produktdesign geht, das er für seine Kunden entwickelt. Seine Arbeit reicht weit über die Gestaltung der äußeren Hülle eines Produktes hinaus. "Wir verfolgen bei unserer Arbeit immer einen ganzheitlichen Ansatz, indem wir unseren Fokus auf den Nutzer und das Unternehmen statt nur auf das einzelne Produkt richten", sagt der Gestalter. Lieber als auf Lösungen für einzelne Produkte setzt Daniel Nusser in Sachen Produktdesign gleich auf ganze Kampagnen: "Wer eine komplette, aufeinander abgestimmte Produktwelt anbietet, tritt geschlossen mit einer ganzen Marke auf."

Ganzheitlich - das bedeutet in Sachen Produktdesign bei designflow nahe Augsburg, dass folgende Erfolgsfaktoren optimal ausgeschöpft werden: style, function, innovation und brand. Unter der bestmöglichen und individuellen Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte entstehen unnachahmliche und hochgradig innovative Produkte. Alle Aspekte für solch ein "efficient design" werden von den Experten bei designflow nahe Augsburg speziell auf die jeweiligen Anforderungen und natürlich auf den entsprechenden Markt abgestimmt. Dabei wird der Fokus stets im Rahmen eines "user centered design" auf die angestrebten Mehrwerte für den Endverbraucher gelegt. Und selbstverständlich wird beim Produktdesign stets auch eng mit dem Kunden zusammengearbeitet. Diese Kooperation ist designflow-Gestalter Daniel Nusser enorm wichtig: "Holen Sie uns gerne so schnell wie möglich ins Boot. Denn in frühen Entwurfsphasen können wir das Zusammenspiel von Usability, Ästhetik und Funktion frühzeitig positiv beeinflussen und anhand von CAD-Aufrisskonstruktionen auf die nötigen Grundparameter überprüfen. Das spart Zeit und Geld durch Vermeidung unnötiger Iterationsschleifen und bereitet beim Produktdesign den Weg, um in den folgenden Projektphasen unter realen Gegebenheiten optimale Design- und Fertigungslösungen zu erzielen."

Auf die Kommunikation mit dem Kunden legt Daniel Nusser in Sachen Produktdesign noch einmal ein spezielles Augenmerk, um passgenaue Lösungen herauszuarbeiten: "Produktdesign heißt auch, Produkt und Kunde müssen harmonieren. Wir unterstreichen mit unserer Arbeit stets die Individualität und die Werte unseres Kunden, statt ihm einen Hut aufzusetzen, der ihm nicht passt."

designflow hat seinen Firmenhauptsitz in Stadtbergen nahe Augsburg. Eine weitere Dependance befindet sich in Aalen. Inhaber Daniel Nusser ist Diplomdesigner und Master of Science in Product Development. Neben Produktdesign und Industriedesign bietet designflow auch Mediendesign, 3D-Animation und CGI Rendering, Designstrategie/Entwicklung und Innovationsmanagement.

Produktdesign bei Augsburg - designflow /// Daniel Nusser Dipl. Designer Master of Science in Product Development

