Tom Werneck: "Das sind die besten Partyspiele der vergangenen 50 Jahre" (FOTO)

(ots) -

Tom Werneck, Mitbegründer der Jury Spiel des Jahres und einer von

Deutschlands führenden Brettspielexperten, gibt Partyspiele-Tipps für

die kalte Jahreszeit.



ErdnußLocken sind seit über 50 Jahren ein beliebter Begleiter,

wenn sich die Familie oder der Freundeskreis zum gemeinsamen

Spieleabend trifft. Jetzt fragt der Erdnussflips-Klassiker bei Tom

Werneck, Mitbegründer und über drei Jahrzehnte aktives Mitglied der

Jury des "Spiel des Jahres", nach den unterhaltsamsten Partyspielen

aus den letzten 50 Jahren.



"Activity" (1990), "Nobody is perfect!" (1992), "Billabong"

(1994), "Kaleidos" (1995) und "Krazy Wordz" (2016): Tom Wernecks Top

5 Partyspiele haben bis heute einen festen Platz in den Spieleregalen

und versprechen vergnügliche Abende mit Freunden und der Familie.



Mit der kalten Jahreszeit endet die Saison geselliger Grillabende

und des Chillens mit Freunden in Beachclubs und Biergärten. Jetzt ist

die Zeit für Kino, Feiern in den eigenen vier Wänden und lustige

Spielabende bei einem Partygame. ErdnußLocken - schon seit über 50

Jahren als Snack-Genuss immer mit von der Partie, wenn es was zu

feiern gibt - wollte jetzt von Tom Werneck wissen, welche Partyspiele

der vergangenen 50 Jahre seiner Meinung nach die besten für einen

vergnüglichen Abend sind. "Partyspiele müssen einfach zu verstehen

und unkompliziert zu spielen sein und als 'Eisbrecher' die Leute dazu

bringen, zu lachen und miteinander zu reden", weiß Werneck. Natürlich

sind Spiele, die direkt auf die Feierlaune der Mitspieler abzielen,

wie "Tabu", "Activity", "Barbarossa" oder "Nobody is perfect!"

hierfür bestens geeignet und zu wahren Klassikern des Genres

geworden. Die Geheimzutat für spielerische Feierlaune erklärt Werneck

so: "Ein gutes Partyspiel schafft es, das die Spieler kreativ und

fantasievoll aus sich heraus kommen, ohne das Gefühl zu haben, sich



vor anderen zum 'Affen' zu machen - etwa mit der Aufforderung zu

Pantomime, Wortakrobatik, Singen oder Schauspieleinlagen. Jeder weiß:

Der macht das gerade, weil es die Spielregeln fordern und das ist

lustig". Eine weitere Strategie für einen gelungenen Spielabend

erkennt Werneck auch in dem Gegeneinander. "Richtig spaßig wird es

meist dann, wenn man Mitspielern - zum Beispiel den eigenen Eltern -

Steine in den Weg legen kann. Wird der Familienvater von den eigenen

Kindern auf die Schippe genommen und der 'Leader of the pack' zum

Weichei degradiert, kommt Freude auf." Wernecks Kaleidoskop der guten

Laune reicht von Malefiz (1960) bis Krazy Wordz (2016). Und weil sich

Qualität immer durchsetzt, sind genau wie die ErdnußLocken auch alle

Empfehlungen von Deutschlands führendem Spieleexperten heute noch

erhältlich.



Die vollständige Partyspiel-Empfehlung inklusive Kurzbeschreibung

der Spiele finden Sie im begleitenden PDF-Dokument.



Über ErdnußLocken



Aus Tradition der Qualität verpflichtet



ErdnußLocken sind neben Saltletts, Crunchips und Chipsletten das

Knabberprodukt von Lorenz Snack-World, das über die letzten

Jahrzehnte Kultstatus erreicht hat. Bereits im Jahr 1963 als erste

Erdnussflips in Deutschland eingeführt, hat keine andere Flips-Marke

seither an ErdnußLocken mit ihrem lecker-intensiven und natürlichen

Geschmack nach Erdnuss heranreichen können. Knusprig im Biss, aber

zart schmelzend im Mund: ErdnußLocken sind bis heute die

Snack-Spezialität für alle Anlässe, bei denen es etwas zu feiern

gibt.



Die Position des Primus im Flips-Regal verdankt die Marke

ErdnußLocken ihrer besonderen Produktqualität: Ausgesuchte Erdnüsse,

frisch gemahlen und behutsam verarbeitet, ergeben den einzigartigen,

natürlichen Erdnussgeschmack. Nachdem es Jahrzehnte lang nur

klassische Flips mit Erdnussgeschmack gab, begann Lorenz bereits vor

über zehn Jahren innovative Impulse zu setzen: 2002 war 'Mexican

Style' die erste Geschmacksvariante im Flips-Segment und begeistert

bis heute mit seiner gelungenen Mischung aus frisch gemahlenen

Erdnüssen und dem feurigen Geschmack der Chili-Schote. Auch die

ersten fettreduzierten Flips kamen aus dem Hause Lorenz: Seit 2006

sind ErdnußLocken Classic leicht bei den kalorienbewussten

Flips-Liebhabern stark gefragt. Im September 2011 hat Lorenz dann

erstmalig eine Limited Edition unter der Marke ErdnußLocken auf den

Markt gebracht. Die Sorte 'Honey Peanut Style' war nicht nur die

erste Sonderedition, die unter dieser Marke jemals entwickelt wurde,

sondern auch das erste Flips-Produkt, das mit einer süß-salzigen

Geschmackskombination überzeugt. Seither überrascht ErdnußLocken

Flips-Fans regelmäßig mit leckeren, innovativen Sorten im Rahmen des

Limited Edition-Konzepts - zuletzt mit ErdnußLocken Indian Style.



ErdnußLocken ist seit Jahren der Marktführer mit einem aktuellen

Marktanteil von 50,3% im Teilmarkt der Erdnussflips (Quelle: IRI, LEH

+ DM, Marktanteil Umsatz Teilmarkt, YTD 2016 Sept). 41% der

Erdnussflips-Käufer kaufen ErdnußLocken bzw. 26% die Variante

ErdnußLocken Classic (Quelle: GfK ConsumerScan, MAT 2016 Mai).



www.lorenz-snackworld.de







Pressekontakt:

Jörg Mutz

Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH

Pressebüro Lorenz Snack-World

Eugen-Langen-Str. 25

50968 Köln

Tel.: +49 (0) 221-3099-137

Fax: +49 (0) 221-3099-200

E-Mail: j.mutz(at)jeschenko.de



Original-Content von: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany tomwerneck-bestepartyspiele.pdf

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.11.2016 - 16:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1427683

Anzahl Zeichen: 6049

Kontakt-Informationen:

Firma: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany tomwerneck-bestepartyspiele.pdf

Stadt: Neu-Isenburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung