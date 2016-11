Wahlleute für Bundesversammlung benannt: FREIE WÄHLER fordern Direktwahl des Bundespräsidenten

(ots) - Politik für die Bürger ist das Credo der FREIEN

WÄHLER. Deswegen stellen sie einen eigenen Kandidaten für das Amt des

Bundespräsidenten: Den Juristen, Kommunalpolitiker und langjährigen

TV-Richter Alexander Hold. "Gerade, wenn die Bürger den Eindruck

gewinnen müssen, dass das höchste Amt im Staat von den Vorsitzenden

der großen Parteien im Alleingang vergeben wird, braucht unsere

Demokratie eine Alternative, der die Menschen vertrauen können", ist

Hold überzeugt. Er wird am 12. Februar 2017 als Wahlmann in die

Bundesversammlung einziehen - und mit ihm neun weitere FREIE WÄHLER.



Hierzu gehören die Landtagsabgeordneten Eva Gottstein, Jutta

Widmann, Thorsten Glauber, Prof. Dr. Michael Piazolo, Johann Häusler,

Dr. Leopold Herz und Benno Zierer. Zudem fungieren der

stellvertretende Landrat von Miltenberg und Bürgermeister von

Mönchberg Thomas Zöller sowie der Vorsitzende der Jungen Freien

Wähler Matthias Penkala als Wahlmänner. Als Ersatzwahlmänner sind die

Abgeordneten Nikolaus Kraus, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer,

Alexander Muthmann und Joachim Hanisch vorgesehen.



Fraktionschef Hubert Aiwanger führt wie schon bei den vergangenen

drei Bundespräsidentenwahlen die FREIE WÄHLER-Delegation in Berlin an

und erneuert seine Forderung nach mehr direkter Demokratie in

Deutschland: "Auch wenn Union und SPD Frank-Walter Steinmeier bereits

als neuen Bundespräsidenten feiern, bin ich überzeugt, dass Alexander

Hold das Rennen machen würde, wenn der Bundespräsident direkt vom

Volk gewählt würde. Er ist der Mann, der das Vertrauen der Bürger in

die Politik wiederherstellen kann. Für diese politische Botschaft

werden die Wahlfrauen und -männer der FREIEN WÄHLER am 12. Februar

2017 ihre Stimme abgeben."







