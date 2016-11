Gesunde Geschenkideen für Ihre Liebsten

Tolle Aktionsangebote zur Weihnachtszeit bei den LINDA Apotheken

Gesunde Geschenkideen von LINDA Apotheken zu Weihnachten

(firmenpresse) - Köln, 22.11.2016 - Passend zum Beginn der besinnlichen Weihnachtszeit bieten die LINDA Apotheken ihren Kunden im Rahmen der großen LINDA Weihnachtsaktion vom 14.11. bis zum 24.12.2016 attraktive Aktionsangebote rund um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden an. Die kompetenten Mitarbeiter der LINDA Apotheken unterstützen ihre Kunden bei der Auswahl des richtigen Geschenkes, geben Tipps für eine sinnvolle Ausstattung der Hausapotheke und haben kreative Dekorationsvorschläge parat. Zudem ist mit einem großen Gewinnspiel sowie dem Online-Kinder-Adventskalender für Spaß bei Groß und Klein gesorgt.

Wenn im November die festlichen Weihnachtsmärkte öffnen, der erste Schnee die Straßen friedlich bedeckt und die Menschen enger zusammenrücken, um Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen, dann ist die beschauliche Weihnachtszeit angebrochen. Es ist die Zeit der Nächstenliebe und der Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit für unsere Familie, für unsere Freunde drücken wir mit liebevoll ausgewählten Geschenken aus. Die Suche nach dem richtigen Präsent kann allerdings leicht in Stress umschlagen, denn die Kaufhäuser sind in diesen Wochen gut gefüllt und schließlich wollen wir nicht irgendein Geschenk, sondern das Geschenk. Damit Sie nicht hektisch den unübersichtlichen Dschungel an Ladenzeilen und Online-Versandhändlern durchkämmen müssen wie ein Forscher im Urwald, greifen Ihnen die LINDA Apotheken bei der Suche nach dem richtigen Präsent unter die Arme.

Verschenken Sie Wohlbefinden

Passend zur aktuell starken Nachfrage der Bevölkerung nach Bio-Produkten, Nachhaltigkeit, Fitness und körperlichem Wohlbefinden, die von der Zukunftsinstitut GmbH aus Frankfurt am Main als "Megatrend"(1) beschrieben wird, bieten die LINDA Apotheken kreative Geschenkideen rund um das Thema Gesundheit an. Ganz egal ob jung oder alt, groß oder klein - die LINDA Apotheken halten für jeden Geschmack einfallsreiche Produktvorschläge im Zuge der LINDA Weihnachtsaktion bereit. Unentschlossene können einen LINDA Geschenkgutschein mit individuellem Wertbetrag erwerben, der das ganze Jahr über einlösbar ist. Mit der exklusiven Gratis-Weihnachtspostkarte mit lustigen Motiven können Sie zudem Ihren Liebsten eine persönliche Botschaft, beispielsweise als Beigabe zu den Präsenten, übermitteln.

O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter

Bei dem großen Weihnachtsgewinnspiel: "LINDA sucht Deutschlands schönste Weihnachtsbäume!" können Kunden der LINDA Apotheken mit etwas Glück einen von 24 attraktiven Preisen gewinnen. Die Teilnehmer müssen dafür einfach ein Foto ihres festlich geschmückten Christbaumes bis zum 31.12.2016 in ihrer LINDA Apotheke abgeben oder postalisch an die LINDA AG schicken. Zu gewinnen gibt es einmalig 500 Euro Weihnachtsgeld, hochwertige Pflegesets der Marke frei öl, um den eigenen Körper zu verwöhnen und Einkaufsgutscheine der Wohnaccessoire-Filialkette DEPOT.

Hausapotheke und Online-Kinder-Adventskalender

In der kalten Jahreszeit fängt man sich schnell eine Erkältung oder Grippe ein. Damit Sie gesund durch die Wintermonate kommen, erhalten Sie bei den LINDA Apotheken hilfreiche Tipps und Produktvorschläge für eine gut ausgestattete Hausapotheke.

Ab dem ersten Dezember startet zudem der beliebte Online-Kinder-Adventskalender auf www.linda.de mit täglichen Gewinnspielen und tollen Überraschungen. Bei dem Familienspaß können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern jeden Tag ein digitales Türchen öffnen, um sich die Zeit bis Heiligabend mit Spannung zu füllen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf www.linda.de

(1) https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gesundheit/.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.linda.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Zu LINDA Apotheken

Die LINDA Apotheken sind ein qualitätsorientierter Zusammenschluss eigenständiger Apotheker, die den kommunikativen Vorteil der Dachmarke "LINDA" im Dialog mit der Öffentlichkeit und den Kunden nutzen. Die LINDA Apotheken stehen für Qualität, verbraucherorientiertes Marketing und besondere Kundennähe. Mit rund 1.100 angeschlossenen Apotheken ist LINDA die deutschlandweit größte und bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker und Marktführer in ihrem Segment(1). Dies bestätigen die Ergebnisse verschiedener unabhängiger, repräsentativer Studien renommierter Institutionen: Über 60 Prozent der Bevölkerung kennt die LINDA Apotheken (2). LINDA Apotheken verfügen über die beste Beratung (3), einen ausgezeichneten Service (3,4) und den besten Markenauftritt (5,6,7) und das höchste Vertrauen (8). Darüber hinaus zeichnete die Zeitschrift FOCUS-MONEY die "LINDA Apotheken" als "Fairsten Apothekenverbund" mit der Note "sehr gut" aus (9).



(1) Platz 1 "Beste Apothekenkooperation", u.a. Kategorie überregionale, GH-orientierte Kooperationen, Kooperations-Award PharmaRundschau 2012, 2013, 2014, 2015; (2) Marktforschungsergebnis unter Verbrauchern 2015; targeted! Marketing Research & Consulting, Frankfurt a.M.; (3) Testsieger "Apothekenkooperationen Beratung & Service" 9/2012 & 09/2014 und 09/2016, DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH) und N24; (4) Nr. 1 der Apotheken-Kooperationen, Studie "Service-Champions" 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016, Service Value GmbH und DIE WELT; (5) Sempora-Studie 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; Sempora Consulting GmbH; (6) Goldmedaille in der Kategorie "Marketing", coop-Studie 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Apotheken Management-Institut; (7) Auszeichnung zur "Marke des Jahrhunderts" in der Produktgattung Apotheke, Markenpreis des Verlags Deutsche Standards Editionen GmbH, 2012, 2015 & 2016; (8) Nr. 1 der Apothekenkooperationen, Auszeichnung "Höchstes Kundenvertrauen" 2014, 2015 & 2016, Service Value GmbH, WirtschaftsWoche Ausgabe 40/2014 & 47/2015; (9) Auszeichnung für das "Beste Kundenmarketing", Inspirato Pharma Marketing Award 2015; (10) Gesamtwertung "sehr gut"/Auszeichnung "Fairster Apothekenverbund", 2014, 2015, 2016, FOCUS-MONEY in Zusammenarbeit mit der Service Value GmbH, Ausgabe 36/2014, im Test 11 Apothekenverbünde, Ausgabe 36/2015, im Test 11 Apothekenverbünde, Ausgabe 36/2016, im Test 10 Apothekenverbünde.

Dies ist eine Pressemitteilung von

LINDA AG

PresseKontakt / Agentur:

LINDA AG

Vanessa Bandke

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

presse(at)linda-ag.de

02236848780

http://www.linda.de



Datum: 22.11.2016 - 16:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1427697

Anzahl Zeichen: 4087

Kontakt-Informationen:

Firma: LINDA AG

Ansprechpartner: Vanessa Bandke

Stadt: Köln

Telefon: 02236848780





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung