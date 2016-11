Krebspatienten und Krebskliniken profitieren gleichermaßen von neuer patentierter Technologie

(ots) - RAD Technology Medical

Systems (RAD) kann seinem Portfolio aus Technologien zu modularen

Bauelementen für Einrichtungen zur Krebsbehandlung zwei neue Patente

hinzufügen. RAD erhielt die Patentgenehmigungen für seine Temporary

Radiotherapy Vault (TRV) sowohl vom japanischen als auch vom

europäischen Patentamt. Diese neuen Patente schützen die speziell

angepassten Mittel und Methoden, die von RAD für den Bau von Kammern

mit energiereicher Strahlung eingesetzt werden. Im letzten Jahr

wurden RAD zwei ähnliche Patente durch das United States Patent

Office erteilt.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161116/440417



"Da die weltweite Nachfrage bei der Strahlentherapie weiterhin

wächst, ist RAD sehr erfreut, seine patentierte Technologie anbieten

zu können, um Krebspatienten in Europa und Japan zu helfen", sagte

der Präsident von RAD, John Lefkus. "Krankenhäuser und Krebskliniken

müssen ihre Ausstattung beständig auf den aktuellsten Stand bringen,

um in den vollen Genuss der Vorteile der neuesten Entwicklungen in

der Krebstherapie zu kommen und die besten Behandlungsformen, die

derzeit verfügbar sind, anbieten zu können. Unsere TRV stellt eine

Maschine für die Behandlung in Einrichtungen, die nur für eine

begrenzte Zeit bestehen, bereit. Dadurch ergibt sich für

Organisationen die Möglichkeit, die Behandlung von Patienten

weiterzuführen und gleichzeitig ihre Programme zu modernisieren, ohne

dass es zu einer Unterbrechung bei eben dieser Behandlung oder beim

allgemeinen Betrieb kommt. Die zeitlich begrenzte Anlage kann

innerhalb von nur einer Woche vor Ort aufgebaut und betriebsbereit

sein."



Die modulare Methode von RAD wird von drei wichtigen Faktoren

bestimmt:



- Zeit: Die von RAD PRO angebotenen Anlagenlösungen benötigen im

Vergleich zu herkömmlichen Aufbaumethoden nur ein Drittel der Zeit



bis zur Einsatzfähigkeit. Dadurch, dass der Zusammenbau teilweise

schon vorher stattfindet, sind wir in der Lage, einen

unvergleichlichen Lösungsansatz anzubieten, der effizient und

flexibel ist. Das hat auch Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der

modernsten Pflege für Patienten und bietet Einrichtungen eine

gewisse Sicherheit gegenüber Konkurrenten, die versuchen, in diesen

Markt einzudringen. RAD benötigt gerade einmal fünf Tage, um seine

TRV-Krebsanlage aufzubauen und um eine Strahlenmessung mit seinem

zuvor in Betrieb genommenen Linearbeschleuniger durchführen.

- Technologie: Die modulare Technologie bietet zudem einen

erheblichen Mehrwert und eine große Flexibilität. Bei herkömmlichen

Aufbauten ist die Lösung für die Abschirmung in einer Betonstruktur

bzw. in Betonblöcken eingebunden. RAD bietet für die Abschirmung

eine Methode, die angepasst werden kann, ohne dass Kosten oder

Unterbrechungen entstehen wie bei teuren Lösungen mit Blei und hoch

verdichteten Blöcken. Zudem ergibt sich aus der hochgradigen

Flexibilität die Möglichkeit, die gesamte Anlage zu einem Bruchteil

der Kosten an einen anderen Standort zu verlegen, sobald sich die

Nachfrage oder die Marktbedingungen verändern sollten.

- Einzigartiges Finanzierungsmodell: Eines der am deutlichsten

hervorstechenden Wertversprechen liegt im Ansatz bei der

Finanzierung der Lösungsangebote von RAD. Das modulare System

verändert die Finanzierungsmöglichkeiten in einer grundsätzlichen

Weise. Eine wiederverwendbare Anlage ohne irreparable Beschädigung

kann wie ein Ausstattungsgegenstand oder eine Sachanlage behandelt

werden. Das erlaubt die Verwendung von betrieblichen Leasing- oder

Dienstleistungsverträgen, die für große Institutionen ausformuliert

werden können, die bestrebt sind, nicht über Gebühr Kapital

aufzuwenden, oder die ihre Bilanzen nicht noch weiter durch

Schulden belasten möchten.



RAD wird damit fortfahren, diesen "Neuen Standard" bei

Modernisierungen von Ausrüstungen für die Radiotherapie in einem

internationalen Maßstab zu implementieren. Krebszentren, die bislang

aufgrund eines Mangels an Zwischenlösungen lahm gelegt waren, werden

ab sofort frei sein, ihre Modernisierungen hin zur Radiotherapie der

nächsten Generation vorzubereiten, und zwar in dem Maße, wie sich die

Technik weiterentwickelt, und sie müssen nicht mehr ganze Zyklen beim

technischen Fortschritt überspringen, wie es heute leider häufig der

Fall ist. Kenneth Wright, Leiter des Bereichs TRV Services von RAD

Technology, sagte dazu: "Die einfache Wahrheit ist, dass Krebszentren

nicht dazu gezwungen sein sollten, in ihren Kommunen ihr Angebot an

Dienstleistungen zur Strahlentherapie einzustellen, nur weil sie ihre

Dienste für die Kommune verbessern wollen."



Einrichtungen in Europa werden hauptsächlich über das staatliche

Gesundheitswesen finanziert und, selbst wenn die Konkurrenz in den

Schließungszeiten, die mehrere Monate dauern können, nicht in die

Bresche springen kann, steht den Bürgern während dieser Zeit trotzdem

keine rechtzeitige und eventuell sogar lebensrettende Krebsbehandlung

zur Verfügung. Zusammen mit der kürzlich veröffentlichten Ankündigung

des NHS England, in den kommenden Jahren 130 Millionen Britische

Pfund in die Modernisierung von Beschleunigern zu investieren, wird

die Verfügbarkeit der TRV-Technik viele Zentren bei diesem Prozess

unterstützen können. RAD war bislang in den Vereinigten Staaten mit

der TRV-Technologie und entsprechenden Leasingverträgen erfolgreich

und möchte diese Erfolgsgeschichte in Japan und Europa fortschreiben.



Über RAD Technology Medical Systems LLC



RAD Technology Medical Systems bietet revolutionäre, modulare

Radiotherapiekammern und verfügt über Einrichtungen zur

Krebsbehandlung, die als zeitlich begrenzte Anlage, als

Übergangslösung oder als Dauereinrichtung genutzt werden können.

Diese schlüsselfertigen Lösungen bieten Patienten den Zugang zu neuen

Behandlungsoptionen, auf die sie nicht mehr Jahre warten müssen,

sondern die sie innerhalb von Wochen oder Monaten erhalten. Die

Lösungen sind vorgefertigt und machen langwierige Baumaßnahmen vor

Ort überflüssig. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.radtechnology.com oder setzten Sie sich mit RAD in Verbindung

über info(at)radtechnology.com.







